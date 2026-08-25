Le peuple marocain célèbre mercredi l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Meryem

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La Famille Royale et l’ensemble du peuple marocain célèbrent, mercredi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, connue pour son engagement infaillible et son action soutenue en faveur de l’émancipation de la femme marocaine et de la protection des droits de l’enfant.

Cet heureux événement, célébré le 26 août de chaque année, offre ainsi l’opportunité aux Marocains de saluer hautement les actions inlassables menées par Son Altesse Royale pour la préservation des acquis de la femme et la promotion du bien-être des enfants, en particulier ceux en situation difficile.

Dès son plus jeune âge, SAR la Princesse Lalla Meryem a occupé de nombreuses fonctions dans le domaine social, notamment celle de Présidente des Oeuvres Sociales des Forces Armées Royales, poste auquel Son Altesse Royale a été nommée en 1981 par Feu Sa Majesté le Roi Hassan II, que Dieu L’ait en Sa sainte miséricorde.

SAR la Princesse Lalla Meryem préside également la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, l’Union Nationale des Femmes du Maroc (UNFM), l’Observatoire National des Droits de l’Enfant (ONDE) et l’Association Marocaine de Soutien à l’UNICEF. Elle est aussi Présidente d’honneur de plusieurs associations œuvrant au profit de l’enfance.

Le parcours exceptionnel de Son Altesse Royale a toujours été hautement salué au niveau international et lui a valu la reconnaissance de nombreux responsables d’institutions œuvrant en faveur des droits de l’enfance. Ainsi, en juillet 2001, le Directeur général de l’UNESCO, M. Koïchiro Matsuura, a remis à SAR la Princesse Lalla Meryem le titre d’Ambassadrice de Bonne Volonté de cette organisation onusienne, en reconnaissance de son action soutenue en faveur de la cause des enfants et du respect de leurs droits dans le monde.

Lors d’une visite officielle au Liban durant la même année, SAR la Princesse Lalla Meryem a été décorée par le Président libanais, M. Émile Lahoud, du Ouissam du Grand Cordon du Mérite National et a reçu la médaille d’or de la Fondation Hariri, distinction décernée à des personnalités de renom dans différents domaines.

De même, Son Altesse Royale a reçu en mai 2010 le Prix « Femmes Leaders Mondiales », distinction internationale attribuée par l’association « Femmes Leaders Mondiales » à SAR la Princesse Lalla Meryem en sa qualité de Présidente de l’UNFM. Ce Prix, qui met le Royaume du Maroc à l’honneur, a été remis à SAR la Princesse en reconnaissance de son action remarquable, de son sens aigu de la solidarité et de sa mobilisation permanente pour renforcer le statut des femmes marocaines, arabes et africaines afin qu’elles contribuent au développement et au progrès.

SAR la Princesse Lalla Meryem s’est également illustrée par sa présence à diverses activités officielles et par sa représentation de Sa Majesté le Roi lors d’importants événements nationaux et internationaux.

À ce titre, SAR la Princesse Lalla Meryem a reçu, sur Ordre de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, dimanche dernier au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, les enfants maqdessis participant à la 17e édition des colonies de vacances organisées par l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif.

De même, Son Altesse Royale a représenté, le 12 juin dernier, Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux obsèques de Mme Bernadette Chirac qui ont eu lieu à Paris.

Le 23 mai, Leurs Altesses Royales le Prince Moulay Rachid et la Princesse Lalla Meryem ont présidé, au Royal Golf Dar Es-Salam à Rabat, la cérémonie de remise des Prix aux vainqueurs de la 50e édition du Trophée Hassan II de golf et de la 29e édition de la Coupe Lalla Meryem, organisées sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie.

Le 16 mai, et en exécution des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des Forces Armées Royales, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, Présidente des Oeuvres Sociales des Forces Armées Royales (FAR), a présidé, au siège de l’État-Major Général des FAR, le Conseil d’Administration des Oeuvres Sociales des FAR.

Le 22 avril, Leurs Altesses Royales les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem et Lalla Hasnaa, accompagnées de Mme Brigitte Macron, ont assisté au spectacle d’ouverture du Théâtre Royal de Rabat, édifice emblématique qui incarne la Haute Sollicitude dont Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, entoure l’art et la culture.

Le 29 novembre 2025, SAR la Princesse Lalla Meryem a présidé, à la Bibliothèque Nationale du Royaume du Maroc à Rabat, la cérémonie d’inauguration du « Bazar Solidaire » de bienfaisance du Cercle diplomatique, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le préserve.

Le 22 du même mois, SAR la Princesse Lalla Meryem, Présidente de l’ONDE, a présidé, au siège du Parlement à Rabat, la cérémonie officielle de clôture du Premier Forum Africain du Parlement de l’Enfant, événement continental placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Le 02 octobre 2025, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem a présidé, à la Mosquée Assounna à Rabat, une veillée religieuse en commémoration du 27e anniversaire de la disparition de Feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme en Sa sainte miséricorde.

Par ses actions et activités diverses, SAR la Princesse Lalla Meryem fait preuve d’une détermination et d’un engagement profonds, qui ne cessent d’inspirer et de susciter la fierté de tout un peuple.

LR/MAP