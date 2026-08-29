Dakhla | 201 candidats à la migration irrégulière interceptés en route vers les Iles Canaries

Par Le Reporter.ma 29/08/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

Dakhla | 201 candidats à la migration irrégulière interceptés en route vers les Iles Canaries

Des unités de la Marine Royale ont intercepté, samedi, à 185 Km au Sud-Ouest de Dakhla, une pirogue avec à son bord 201 candidats à la migration irrégulière, qui comptaient rejoindre les Iles Canaries.

Les personnes secourues, parmi lesquelles figuraient des femmes et des mineurs, ont été ramenées saines et sauves au village de pêche Roc-Chico (190 km au sud-ouest de Dakhla), indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Après avoir reçu les soins nécessaires à bord, elles ont ensuite été confiées à la Gendarmerie Royale pour l’accomplissement des procédures administratives d’usage, ajoute la même source.

LR/MAP

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