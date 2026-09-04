Danemark-Maroc | Une dynamique soutenue qui favorise l’établissement d’un partenariat stratégique

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Le Danemark et le Maroc ont réaffirmé, vendredi à Copenhague, l’excellence et le caractère stratégique de leurs relations bilatérales, marquées par une dynamique soutenue et une volonté commune de hisser ce partenariat vers un niveau stratégique.

Cette volonté a été exprimée lors d’une rencontre entre le ministre danois des Affaires étrangères, Lars Løkke Rasmussen, et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Les deux ministres ont souligné le caractère historique, excellent et stratégique des relations entre les deux Royaumes et ont convenu d’une visite au Maroc du ministre danois des Affaires étrangères pour conclure un partenariat stratégique axé sur le renforcement du dialogue politique.

Le chef de la diplomatie danoise a souligné, à cet égard, l’importance du partenariat entre le Danemark et le Maroc, qualifiant le Royaume de “partenaire fiable” et de “relais pour la croissance et le développement” dans la région et en Afrique en général.

Le nouveau partenariat maroco-danois visera également à promouvoir les liens économiques et commerciaux dans plusieurs secteurs, notamment les technologies de l’eau, les énergies renouvelables, les produits pharmaceutiques, l’agriculture et l’agroalimentaire, ainsi que les infrastructures.

Les deux ministres ont relevé, à cette occasion, l’importance des investissements danois au Maroc et convenu de promouvoir davantage les contacts entre les entreprises et la communauté des affaires, à travers la création d’un conseil d’affaires maroco-danois.

Le nouveau partenariat stratégique comprendra également un volet migration, qui servira à consolider la coopération excellente entre les deux pays en la matière et à la renforcer davantage à travers des mécanismes et des outils adaptés.

LR/MAP