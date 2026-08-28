Message de condoléances de SM le Roi au Souverain de Norvège Haakon VIII suite au décès du Roi Harald V

Par Le Reporter.ma 28/08/2026 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

Message de condoléances de SM le Roi au Souverain de Norvège Haakon VIII suite au décès du Roi Harald V

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion au Souverain de Norvège Haakon VIII suite au décès du Roi Harald V.

Dans ce message, le Souverain affirme avoir appris avec une profonde tristesse le décès du Roi Harald V qui a, tout au long de sa vie, œuvré sans relâche au service du peuple norvégien, incarnant l’unité de la nation.

En cette douloureuse circonstance, Sa Majesté le Roi exprime, en Son nom propre et au nom de la Famille Royale et du peuple marocain, Ses plus sincères condoléances à SM le Roi Haakon VIII, à SM la Reine Sonja, à la Famille Royale de Norvège et au peuple norvégien.

LR/MAP

Tags

,
,
,
,

Voir aussi

Commission mixte Maroc-Inde | Une volonté affichée de renforcer la coopération économique et commerciale

Commission mixte Maroc-Inde | Une volonté affichée de renforcer la coopération économique et commerciale

La 7ème session de la Commission mixte Inde-Maroc s’est tenue, lundi à Rabat, avec une …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma