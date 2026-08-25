Rabat accueille la 18e Conférence internationale dédiée aux avancées en analyse et fouille des réseaux sociaux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La 18e Conférence internationale sur les avancées en analyse et fouille des réseaux sociaux (ASONAM) s’est ouverte, mardi à l’Ecole nationale supérieure des mines de Rabat (ENSMR), en présence de nombreux universitaires, doctorants, chercheurs et experts nationaux et internationaux.

Organisé du 25 au 27 août, ce rendez-vous scientifique présente et examine les avancées récentes en matière d’Intelligence artificielle (IA), d’analyse des réseaux sociaux, de science des données, de cybersécurité et de technologies numériques.

S’exprimant à cette occasion, le directeur général de l’ENSMR, Omar Assouaddi, a souligné la portée symbolique de cette édition qui se déroule dans un pays africain pour la toute première fois depuis sa création en 2009 à Athènes, affirmant que ce choix d’accueillir l’événement au Maroc reflète la reconnaissance internationale grandissante du Royaume et du continent dans les domaines de la recherche scientifique, de l’innovation et de la transformation numérique.

Il a également relevé que cette conférence est devenue un « espace de référence mondiale » pour l’analyse des réseaux sociaux, l’extraction de données, l’IA et la cybersécurité, mettant en avant les opportunités majeures qu’offrent ces technologies émergentes pour le développement socio-économique.

De son côté, Ahmed Bouzid, directeur général du développement de la production énergétique et minérale au ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, a mis en lumière l’interconnexion, désormais indissociable, entre la transition énergétique et la transformation numérique.

Dans ce sens, il a expliqué que l’intelligence artificielle et l’analyse avancée des données s’avèrent indispensables pour optimiser la gestion des réseaux électriques, planifier l’intégration des énergies renouvelables (solaire, éolien, hydrogène vert) et renforcer la résilience des infrastructures.

Par ailleurs, le responsable a rappelé que cette dynamique de modernisation industrielle et numérique doit s’accompagner d’une éthique rigoureuse, alliant souveraineté numérique, protection de la vie privée et respect des droits fondamentaux, conformément à la vision stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour une économie décarbonée et durable.

Dans son édition 2026, cette manifestation scientifique propose un riche programme comprenant 14 sessions thématiques de recherche, ainsi que des conférences plénières, des tables rondes, des ateliers, des tutoriels, un forum doctoral et des sessions multidisciplinaires et industrielles.

L’accueil de cette conférence à Rabat témoigne de la volonté de l’Association ASONAM et de l’ENSMR de renforcer la coopération scientifique internationale et de contribuer à la dynamique du Maroc en matière de recherche scientifique, d’innovation, d’intelligence artificielle et de transformation numérique.

Cette rencontre constitue également une opportunité de renforcer les liens entre la communauté scientifique marocaine et les réseaux internationaux de recherche.

LR/MAP