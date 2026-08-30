Le Maroc, sous la conduite de SM le Roi, a fait de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique un choix stratégique et un engagement constant (M. Akhannouch)

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Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a fait de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique un choix stratégique et un engagement constant, à travers sa contribution à la prévention des conflits, à la médiation, au maintien et à la consolidation de la paix ainsi qu’à la reconstruction post-conflit, a affirmé, dimanche à Luanda, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

M. Akhannouch, qui représente Sa Majesté le Roi à la session extraordinaire de l’Union africaine consacrée au renforcement des mécanismes de prévention et de règlement des conflits en Afrique, tenue dans la capitale angolaise, a été accompagné du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, de l’ambassadeur, Représentant Permanent du Royaume auprès de l’Union Africaine et de la Commission Économique des Nations Unies en Afrique, Mohamed Arrouchi, et de l’ambassadeur du Maroc en Angola, Saadia Alaoui.

Le Chef du gouvernement a expliqué que la Vision Royale repose sur la conviction profonde que la paix, la sécurité et le développement sont des dimensions interdépendantes et indissociables, et que la prévention durable des conflits passe nécessairement par le traitement de leurs causes profondes, notamment économiques, sociales, institutionnelles, climatiques et humanitaires.

Il a souligné que la paix ne se construit pas uniquement à travers des interventions après l’éclatement des crises, mais également par l’investissement dans les facteurs favorisant une stabilité durable, notamment en répondant aux aspirations des jeunes, en renforçant le rôle des femmes et en créant des opportunités d’emploi, ainsi qu’en consolidant la sécurité alimentaire, hydrique et énergétique, en développant les infrastructures, la connectivité à l’échelle du continent et l’intégration économique.

Après avoir relevé qu’il ne s’agit pas simplement de politiques de développement, mais de véritables piliers contribuant directement au renforcement de la paix et de la stabilité, M. Akhannouch a soutenu qu’« il nous faut progressivement passer d’une logique de gestion des conflits à une logique de construction des conditions de la paix et de prévention des conflits avant leur déclenchement ».

Dans ce cadre, il a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI accorde une importance particulière à une coopération Sud-Sud africaine efficace, solidaire et concrète, plaçant le citoyen africain au cœur de ses priorités et traduisant la solidarité africaine en projets tangibles dans les domaines de l’alimentation, de l’eau, de l’énergie, de la santé, de la formation, de l’investissement et des infrastructures.

Il a ajouté que la consolidation de la paix et de la stabilité exige également de faire face aux défis émergents et croissants, tels que le changement climatique et le stress hydrique, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée, ainsi que la prolifération des groupes armés non étatiques, qui constituent une menace pour l’autorité de l’État, sa souveraineté et son intégrité territoriale, sans oublier les ingérences extérieures et les risques liés à la désinformation résultant d’un usage détourné des technologies modernes.

Le Chef du gouvernement a estimé que la responsabilité de l’Afrique à l’égard de sa sécurité, de sa stabilité et de son avenir implique également de renforcer sa capacité à compter sur ses propres ressources et moyens.

Il a conclu que l’Afrique a besoin de partenariats internationaux solides et équilibrés, mais qu’elle doit, dans le même temps, renforcer sa capacité à financer ses propres priorités et à en assurer la pérennité, qu’il s’agisse des plans visant à consolider la paix, la sécurité et la stabilité ou des projets de développement durable, ce qui impose d’ancrer le principe de la confiance de l’Afrique en elle-même.

LR/MAP