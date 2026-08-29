Le Maroc et le Sénégal entretiennent une “relation unique en Afrique” (MAE sénégalais)

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Le Maroc et le Sénégal entretiennent des relations denses, riches et constantes et revêtent un caractère unique en Afrique, a affirmé le ministre sénégalais de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang.

« C’est une relation fusionnelle qui évolue selon les attentes de nos deux chefs d’Etat », a souligné M. Niang à l’issue de son entretien, samedi à Luanda, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cet entretien, tenu en marge de la 26ème session extraordinaire du Conseil exécutif de l’Union africaine (UA), il s’est réjoui de « l’excellence de la coopération entre nos deux pays, de la constance de l’amitié entre les peuples marocain et sénégalais et de ce caractère unique que nous avons en Afrique, d’État à État, entre le Maroc et le Sénégal ».

Mettant l’accent sur la détermination des deux parties à continuer dans cette même dynamique, il a indiqué que l’entretien a été l’occasion d’évoquer beaucoup de sujets d’intérêt commun « et sur tous les sujets que nous avons évoqués, nous avons noté des convergences communes ».

« Aucun désaccord. C’est dire que cette coopération est comme elle a été auparavant et nous avons la détermination de la porter encore beaucoup plus loin », a-t-il relevé.

De son côté, M. Bourita a affirmé que cette rencontre, qui s’inscrit dans une tradition de concertation permanente entre les deux pays sur les questions bilatérales, régionales et continentales, a permis d’évoquer les orientations claires des Chefs d’État des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le président sénégalais « pour que l’agenda de cette relation bilatérale circulaire soit toujours enrichie, soit toujours dynamique entre nos deux pays ».

« Tout ce qu’on pourra faire serait moindre que ce que mérite cette relation bilatérale qui est unique. Aucun pays en Afrique n’a la même relation que celle que le Maroc et le Sénégal ont développée au cours des décennies », a expliqué le ministre.

Il a précisé que les deux parties ont également discuté de la feuille de route de la relation bilatérale et des moyens de la mettre en œuvre, mais aussi de dynamiser les différents mécanismes de cette coopération bilatérale.

« Nous avons aussi souligné la coordination permanente sur les questions du Sahel, de l’Afrique Atlantique et aussi de questions régionales et multilatérales liées au continent africain », a indiqué M. Bourita.

LR/MAP