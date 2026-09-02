Rabat | Le 157e Carrefour Diplomatique accueille la ministre de l’Economie et des Finances

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La 157è session du Carrefour Diplomatique a accueilli, mercredi à Rabat, la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, en présence d’ambassadeurs et de représentants de plus de 60 pays et d’organisations internationales.

Organisée sous le thème « Economie marocaine et partenariats internationaux : quels nouveaux leviers pour l’investissement et le développement inclusif et durable ? », cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’une série de réunions organisées par la Fondation diplomatique, destinées à mettre en lumière les projets de développement et les initiatives stratégiques portés par le Maroc, ainsi qu’à anticiper les enjeux et les défis futurs.

Dans son allocution d’ouverture, le président de la Fondation diplomatique, Abdelati Habek, a indiqué que le Maroc a réussi, au cours des dernières années, à consolider sa position de hub économique et d’investissement au niveau régional, à la faveur de sa position géographique stratégique et de ses infrastructures, des accords de libre-échange conclus avec plusieurs marchés internationaux, en plus de sa stabilité politique et institutionnelle.

L’économie marocaine a fait montre d’une évolution positive notable et d’une résilience face à une succession de chocs mondiaux et de fluctuations économiques rapides, en plus de crises géopolitiques à répétition et de défis climatiques, a expliqué le président de la Fondation, notant que l’expérience marocaine se distingue par sa capacité à transformer les défis en véritables opportunités de réforme.

La diplomatie économique et d’investissement constitue désormais une composante essentielle de l’action diplomatique contemporaine, un pont majeur entre la politique et l’économie et un espace d’échange d’expertises, de construction de partenariats et d’exploration de nouveaux domaines de coopération, a expliqué M. Habek, précisant que le prochain défi pour le Maroc consiste à orienter les investissements vers les secteurs porteurs et les métiers d’avenir, l’objectif étant de renforcer la compétitivité de l’économie nationale et de consolider les bases d’une croissance durable et inclusive.

De son côté, Mme Fettah a passé en revue les différents chantiers et réformes engagés par le Royaume afin de renforcer l’attractivité de l’économie nationale, notamment la mise en œuvre de la nouvelle Charte de l’investissement, l’amélioration du climat des affaires, la promotion de l’investissement privé, le développement des partenariats public-privé, ainsi que l’orientation des investissements vers les secteurs à forte valeur ajoutée.

Dans ce sens, la ministre a souligné qu’en dépit d’une conjoncture internationale marquée par la multiplication des crises et des tensions géopolitiques, l’économie marocaine a fait preuve de résilience grâce à la poursuite des réformes et au maintien des équilibres macroéconomiques, tout en renforçant l’investissement et la compétitivité de l’économie nationale.

Elle s’est félicitée, à cette occasion, de la généralisation de la couverture médicale, « qui a bénéficié à de larges catégories de citoyens dans un délai record », outre la création d’établissements hospitaliers universitaires dans l’ensemble des régions du Royaume, mettant l’accent sur l’importance de la justice territoriale, à travers des modèles de développement régionaux et de grands projets structurants afin de stimuler le développement inclusif, à l’image des ports de Nador et de Dakhla.

Cette rencontre a constitué une occasion pour les ambassadeurs accrédités au Maroc et les représentants des organisations internationales de prendre connaissance de l’expérience marocaine en matière de renforcement de la résilience économique et de mise en place des fondements de l’État social, ainsi que des acquis réalisés par le Royaume dans les domaines du développement et de l’investissement, fondés sur la modernisation du climat des affaires, la consécration de la justice territoriale et la lutte contre les défis climatiques et ce, à travers un débat ouvert permettant de répondre aux différentes questions liées aux thématiques soulevées.

LR/MAP