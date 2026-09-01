Autoroutes du Maroc réalise un CA consolidé de 2,96 MMDH au S1 2026

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Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a atteint plus de 2,96 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, en croissance de 2% comparativement à la même période en 2025.

Cette augmentation est expliquée d’une part par une progression de 1% du CA lié à l’exploitation, soutenue par l’évolution de l’activité sur le réseau autoroutier, et d’autre part par la hausse de 4% du CA lié à la construction, portée par la poursuite de l’exécution des projets d’infrastructure en cours, indique ADM dans un communiqué sur ses indicateurs d’activité.

Le CA social affiche, quant à lui, un cumul à fin juin 2026 de 2,2 MMDH, dont 1,15 MMDH durant le deuxième trimestre 2026 (T2-2026), fait savoir la même source.

À fin juin 2026, les investissements ont affiché un total net de 72,84 MMDH, en progression de 2% comparativement à la même période un an plus tôt.

Pour sa part, la dette consolidée de la société s’est établie à 34,76 MMDH, contre 33,14 MMDH à fin juin 2025, soit une hausse de 5%.

LR/MAP