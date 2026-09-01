Autoroutes du Maroc réalise un CA consolidé de 2,96 MMDH au S1 2026

Par Le Reporter.ma 01/09/2026 Actualités, Entreprises Laisser un commentaire

Autoroutes du Maroc réalise un CA consolidé de 2,96 MMDH au S1 2026

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé de la société nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) a atteint plus de 2,96 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2026, en croissance de 2% comparativement à la même période en 2025.

Cette augmentation est expliquée d’une part par une progression de 1% du CA lié à l’exploitation, soutenue par l’évolution de l’activité sur le réseau autoroutier, et d’autre part par la hausse de 4% du CA lié à la construction, portée par la poursuite de l’exécution des projets d’infrastructure en cours, indique ADM dans un communiqué sur ses indicateurs d’activité.

Le CA social affiche, quant à lui, un cumul à fin juin 2026 de 2,2 MMDH, dont 1,15 MMDH durant le deuxième trimestre 2026 (T2-2026), fait savoir la même source.

À fin juin 2026, les investissements ont affiché un total net de 72,84 MMDH, en progression de 2% comparativement à la même période un an plus tôt.

Pour sa part, la dette consolidée de la société s’est établie à 34,76 MMDH, contre 33,14 MMDH à fin juin 2025, soit une hausse de 5%.

LR/MAP

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