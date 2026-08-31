Masse monétaire | Un accroissement annuel de 11,2% en juillet 2026 (BAM)

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La masse monétaire (agrégat M3) s’est établie à 2.195 milliards de dirhams en juillet 2026, enregistrant un accroissement annuel de 11,2%, après 11,7% le mois précédent, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution recouvre l’accélération de la croissance du crédit bancaire au secteur non financier, de 9,8% à 10,1%, des créances nettes des institutions de dépôt sur l’Administration Centrale, de 2,6% à 5,7%, et des avoirs officiels de réserve à 22,7% après 22,2%, explique BAM dans son récent bulletin de statistiques monétaires.

Pour leur part, les avoirs officiels de réserve se sont accrus de 22,7% à 497,98 millions de dirhams, ajoute la même source.

La décélération du rythme de progression annuelle de l’agrégat M3 reflète principalement le ralentissement de la progression de la monnaie fiduciaire hors encaisses des banques de 18,4% à 18% et des détentions des agents économiques en titres d’OPCVM (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières) monétaires de 41,1% à 20,3%.

Il s’agit aussi de la quasi-stagnation de la croissance des dépôts à vue auprès des banques à 11,2%, l’accélération de la progression des comptes d’épargne de 4,4% à 4,6% et l’atténuation de la baisse des comptes à terme de 5,5% à 2,2%.

Par secteur institutionnel, l’évolution des actifs monétaires hormis la monnaie fiduciaire reflète la décélération de la progression des actifs monétaires aussi bien des ménages (de 9,4% à 9,1%) que des sociétés non financières privées (de 17% à 13,6%), résultat principalement du ralentissement de la croissance de leurs dépôts à vue, ainsi que de leurs détentions en titres d’OPCVM monétaires.

LR/MAP