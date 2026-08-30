Arrivée de M. Akhannouch à Luanda pour représenter SM le Roi au Sommet extraordinaire de l’UA des Chefs d’État et de gouvernements

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Le Chef du gouvernement Aziz Akhannouch est arrivé, dimanche à Luanda, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) des Chefs d’État et de gouvernements qui se tient le 30 août dans la capitale angolaise.

Plus d’une dizaine de chefs d’État africains sont attendus à Luanda pour ce Sommet extraordinaire de l’UA, consacré au renforcement des mécanismes continentaux de prévention, de gestion et de résolution des conflits.

Les travaux de cette rencontre s’articulent essentiellement autour de débats sur le renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique, ainsi que sur l’examen et l’adoption de la décision, du plan d’action et de la matrice de mise en œuvre relatifs à la prévention et à la résolution des conflits en Afrique.

Placée sous le signe du renforcement et de l’opérationnalisation de l’Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), en vue de créer « une Afrique pacifique et sûre », cette session extraordinaire intervient conformément à la décision de la 39ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, tenue en février 2026, appelant à la tenue d’un sommet à Luanda autour de la thématique du renforcement des mécanismes de prévention et de résolution des conflits en Afrique et de leur financement.

À l’issue de ses travaux, la session sera marquée par l’adoption d’une décision, ainsi que d’un plan d’action et de sa matrice de mise en œuvre.

LR/MAP