Législatives | 1.003 déclarations de candidature déposées via la plateforme électronique jusqu’à mardi au soir

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Le nombre des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des Représentants déposées via la plateforme électronique a atteint, jusqu’à mardi au soir (1er septembre), un total de 1.003 déclarations de candidature présentées par des candidates et candidats appartenant aux différents partis politiques, a indiqué une source responsable au ministère de l’Intérieur.

L’opération de dépôt des déclarations de candidature a permis de couvrir l’ensemble des circonscriptions électorales locales ainsi que les circonscriptions régionales au niveau des régions du Royaume, a précisé la même source.

Le dépôt des déclarations de candidature au titre de ce scrutin législatif, prévu le mercredi 23 septembre 2026, s’est poursuivi lors de la deuxième journée de la période consacrée au dépôt des candidatures via la plateforme électronique dédiée à cet effet.

LR/MAP