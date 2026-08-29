Élections 2026 | Dépôt des déclarations de candidature du lundi 31 août au mercredi 9 septembre

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La période de dépôt des déclarations de candidature aux élections des membres de la Chambre des représentants, prévues le mercredi 23 septembre, débutera lundi 31 août à 8h00 et se poursuivra jusqu’au mercredi 9 septembre à midi.

Dans un communiqué, le ministre de l’Intérieur informe les personnes souhaitant se présenter à ces élections que les déclarations de candidature s’effectueront en deux étapes : la première consiste à déposer la déclaration de candidature via la plateforme électronique dédiée à cet effet, tandis que la seconde concerne le dépôt de l’original du dossier de candidature directement auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature.

Le mandataire de chaque liste doit accéder au site électronique « www.élections.ma », remplir la version électronique de la déclaration de candidature et y joindre les pièces justificatives requises dans la rubrique intitulée « Déclaration de candidature », ajoute le communiqué, notant que cette plateforme sera accessible du lundi 31 août à partir de 08h00 jusqu’au mardi 8 septembre à midi.

A cet effet, les mandataires des listes de candidature pourront utiliser leurs ordinateurs personnels ou tout autre moyen électronique pour accomplir cette démarche. Ils pourront également se présenter aux sièges des wilayas, préfectures, provinces et préfectures d’arrondissements concernés afin d’effectuer cette opération dans des salles équipées des moyens techniques nécessaires, mis à leur disposition.

Ces salles seront accessibles durant les heures officielles de travail, à partir de 8h00 chaque jour, y compris les samedis et dimanches, tout au long de la période consacrée au dépôt électronique des déclarations de candidature, précise le communiqué.

Le mandataire de chaque liste pourra, par ailleurs, se faire accompagner par une personne de son choix dans la salle dédiée à cette opération, afin de l’assister dans le dépôt électronique de la déclaration de candidature.

S’agissant du dépôt de l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature, le communiqué fait savoir que le mandataire de chaque liste doit se présenter au siège de la province, de la préfecture ou de la préfecture d’arrondissements concernée, pour les circonscriptions électorales locales, ou au siège de la Wilaya de la région pour les circonscriptions électorales régionales, à la date et à l’heure indiquées sur le récépissé provisoire téléchargé via la plateforme électronique, et doit également présenter ce récépissé, ainsi que l’original de la déclaration de candidature et les documents qui l’accompagnent.

Il convient également de souligner que le dépôt de la déclaration de candidature via la plateforme électronique constitue une étape obligatoire permettant au mandataire de liste de procéder au dépôt de l’original du dossier de candidature auprès de l’autorité chargée de recevoir les déclarations de candidature.

Pour plus d’informations sur la procédure de dépôt des déclarations de candidature, toute personne concernée peut consulter le site électronique « www.élections.ma » afin de prendre connaissance des précisions nécessaires relatives à ladite procédure.

Le ministre de l’Intérieur rappelle aux mandataires des listes de candidature, ainsi qu’aux candidates et candidats, que la campagne électorale débutera aux premières heures du jeudi 10 septembre 2026 et prendra fin mardi 22 septembre à minuit, conclut le communiqué.

LR/MAP