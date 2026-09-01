Tourisme | 79 MMDH de recettes Voyages à fin juillet (Office des changes)

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Les recettes Voyages ont atteint 79,009 milliards de dirhams (MMDH) au terme des sept premiers mois de 2026, en amélioration de 13,4% comparativement à la même période de l’année 2025, selon l’Office des changes.

Dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, l’Office précise que les dépenses Voyages ont augmenté de 7,3% à 19,92 MMDH.

En effet, le solde de la balance Voyages ressort positif à 59,08 MMDH, en hausse de 15,7% par rapport à fin juillet 2025.

L’Office des changes fait aussi état d’une augmentation des transferts de fonds effectués par les Marocains résidant à l’étranger (MRE) de 8,1% à 74,78 MMDH.

Concernant les investissements directs étrangers (IDE) au Maroc, leur flux net a bondi de 58,5% à 29,47 MMDH.

Pour sa part, le flux net des investissements directs marocains à l’étranger (IDME) s’est établi à +6,86 MMDH.

LR/MAP