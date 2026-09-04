Sahara | Le Danemark considère le plan d’autonomie marocain comme « une bonne base »

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Le Danemark salue le plan marocain d’autonomie comme bonne base pour une solution agréée par les parties à la question du Sahara marocain.

Cette position a été exprimée par le ministre danois des Affaires étrangères, M. Lars Løkke Rasmussen, lors d’une déclaration à la presse à l’occasion de la visite de travail du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita vendredi à Copenhague.

A cet égard, M. Rasmussen a déclaré que le “Danemark salue, conformément à la position de l’Union européenne, l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies”.

Le chef de la diplomatie danoise a, par ailleurs, salué la proposition marocaine d’autonomie qui est “crédible” et qui “apporte une contribution sérieuse et essentielle au processus onusien en cours”, réitérant que le plan marocain d’autonomie est “une bonne base pour une solution agréée par les parties”.

Par cette position, le Danemark, membre du Conseil de sécurité des Nations-unies, réaffirme son inscription dans la dynamique internationale créée sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et au Plan marocain d’autonomie.

LR/MAP