SM le Roi a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe Arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc (Bourita)

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a affirmé, dimanche, que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe Arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc: “Ce qui vous porte préjudice nous affecte aussi et ce qui nous touche vous touche également”.

Cette position a été exprimée dans l’allocution de M. Bourita, lors des travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel, consacrée à l’examen de l’agression de l’Iran contre la souveraineté et l’intégrité des États arabes.

Le ministre a souligné, au cours de cette réunion à laquelle il a pris part via visioconférence, la position constante du Royaume du Maroc en soutien aux pays arabes frères, telle qu’exprimée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à travers les appels téléphoniques que le Souverain a eus avec Ses frères, Leurs Majestés et Altesses dans les pays du Golfe.

Cette démarche, a noté M. Bourita, traduit clairement et fermement l’appui du Royaume à la sécurité de ces États, à leur souveraineté et à l’intégrité de leurs territoires, considérant que leur sécurité et leur stabilité sont indissociables de la sécurité et de la stabilité du Maroc.

Dans ce contexte, il a rappelé le discours prononcé par Sa Majesté le Roi lors du Sommet Maroc-Pays du Golfe tenu le 20 avril 2016, dans lequel le Souverain avait affirmé : “En effet, la défense de notre sécurité n’est pas uniquement un devoir commun, elle est une et indivisible. De fait, le Maroc a toujours considéré que la sécurité et la stabilité des pays du Golfe Arabe sont indissociables de la sécurité du Maroc. Ce qui vous porte préjudice nous affecte aussi et ce qui nous touche vous touche également”.

M. Bourita a également exprimé la ferme condamnation du Royaume face aux agressions iraniennes brutales visant les pays arabes frères, les qualifiant de violation flagrante de la souveraineté de ces États et de menace directe pour la sécurité de l’ensemble de la région, réaffirmant la solidarité totale du Maroc avec ces pays et son plein soutien à toutes les mesures légitimes qu’ils jugeront appropriées pour préserver leur sécurité ainsi que la tranquillité de leurs citoyens et des résidents sur leur territoire.

Dans ce cadre, il a expliqué que ces agressions abjectes ne sont qu’une des manifestations des politiques hostiles que le régime iranien ne cesse d’adopter à l’égard des pays voisins et dans la région de manière générale, dans une tentative d’alimenter la discorde et de déstabiliser la région, notamment par la création d’entités et de milices terroristes qui lui prêtent allégeance au détriment de l’intérêt, de la sécurité et de la stabilité de leurs propres pays.

Par ailleurs, le ministre a souligné que le renforcement de la cohésion arabe et la consolidation de l’action commune dans le cadre de la Ligue des États arabes demeurent la meilleure voie pour préserver la sécurité collective des pays arabes, protéger leur souveraineté et les intérêts de leurs peuples, et faire face à tous les défis visant la stabilité et la sécurité de la région, loin des logiques de division, de fragmentation et de dispersion.

Il a, en outre, appelé à l’adoption d’une position arabe unifiée et ferme pour faire face à toute pratique susceptible de menacer la stabilité de la région arabe, insistant sur la nécessité de mettre immédiatement fin aux agressions iraniennes odieuses, afin de permettre aux efforts diplomatiques de se déployer, de privilégier la voie du dialogue et de contribuer à l’apaisement des tensions ainsi qu’à la désescalade dans la région.

