Tenue de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au niveau ministériel

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la session extraordinaire du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel se sont tenus, dimanche par visioconférence, afin d’examiner les attaques iraniennes contre des États arabes.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion, le secrétaire général de la Ligue des États arabes, Ahmed Aboul Gheit, a indiqué que cette rencontre vise à adresser “un message clair à tous, dans la région et dans le monde, à savoir que les Arabes parlent d’une seule voix et se tiennent unis pour condamner et rejeter toute agression contre un État arabe, toute atteinte à sa souveraineté ou toute menace contre l’intégrité de ses territoires et de son espace aérien”.

“Ces attaques sont condamnées sur toute la ligne et rejetées par les gouvernements et les peuples arabes”, a-t-il argué. De même, il a estimé que ces agressions “ne tiennent pas compte des principes de bon voisinage et constituent une violation flagrante et dangereuse des lois et conventions internationales, notamment en visant des civils ainsi que des installations et biens civils”, ajoutant qu’elles représentent “une menace pour la sécurité nationale arabe dans son ensemble”.

M. Aboul Gheit a également relevé que “les pays arabes ne s’attendaient nullement à ce que l’attachement aux principes de bon voisinage et les efforts diplomatiques sincères soient accueillis par des missiles et des drones visant les populations et les infrastructures”.

“Cette agressivité iranienne injustifiée reflète une confusion dans l’appréciation de la situation et accentue l’isolement de l’Iran dans ce contexte difficile et délicat, tout en laissant des répercussions négatives susceptibles d’affecter ses relations avec son voisinage arabe”, a-t-il dit.

Il a, dans la foulée, appelé à l’arrêt immédiat et effectif de ces attaques, exhortant la communauté internationale, représentée par le Conseil de sécurité de l’ONU, à agir par tous les moyens possibles afin de mettre fin aux attaques iraniennes contre les territoires arabes.

“Malgré la violence et l’escalade observées, l’opportunité de la diplomatie demeure possible si toutes les parties reviennent à la raison et à la logique”, a-t-il enchaîné, appelant l’ensemble des parties à “revenir immédiatement à la voie du dialogue et de la diplomatie pour traiter les questions en suspens”.

LR/MAP