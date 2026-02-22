SIA 2026 | M. El Bouari s’entretient avec la ministre française Mme Genevard à Paris

Partager Facebook

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, s’est entretenu, dimanche à Paris, avec la ministre française de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard, en marge du Salon International de l’Agriculture (SIA) qui se tient du 21 février au 2 mars.

Lors de cette entrevue, qui s’est déroulée en présence de l’ambassadeure du Maroc à Paris Samira Sitail, les deux parties ont salué l’excellence de la coopération agricole bilatérale, renforcée en 2024 par la signature d’un accord-cadre dans les domaines agricole et forestier, ainsi que plusieurs arrangements administratifs sectoriels.

Elles ont exprimé leur volonté commune de renforcer la mise en œuvre opérationnelle des feuilles de route engagées, notamment dans les domaines de l’élevage, de la formation agricole, de la coopération sanitaire et phytosanitaire, de la gestion de l’eau agricole face aux défis climatiques, et de consolider les échanges entre organisations professionnelles des deux pays, au service du développement agricole durable.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, Mme Genevard a salué la participation du Royaume à ce Salon, rappelant que le Maroc avait été l’invité d’honneur de l’édition précédente.

Elle a souligné que, depuis la visite du Président de la République française, Emmanuel Macron au Maroc en 2024, les deux pays ont renouvelé des partenariats structurants dans le domaine agricole notamment.

Mettant en avant l’importance de la coopération bilatérale en matière de gestion de l’eau, dans un contexte marqué par le réchauffement climatique et la multiplication des épisodes météorologiques extrêmes, la ministre française a fait observer que les deux pays amis sont confrontés à des défis similaires auxquels ils sont appelés à faire face.

Elle a, de même, relevé la qualité et le caractère fructueux des partenariats existants dans les domaines de l’enseignement et de la recherche agricoles.

Mme Genevard a, en outre, indiqué que les échanges commerciaux agricoles entre le Maroc et la France sont soutenus et appelés à se développer davantage, tant dans les filières végétales qu’animales, estimant que ces rencontres constituent des opportunités privilégiées pour réaffirmer l’intérêt commun accordé à ces partenariats.

Elle a, par ailleurs, réaffirmé l’attachement de la France à ses relations d’amitié et de coopération économique avec le Royaume, mettant en exergue leur caractère stratégique.

Le Salon International de l’Agriculture de Paris est la plus grande manifestation agricole de France et l’un des plus importants événements mondiaux consacrés à l’agriculture et à l’alimentation. Il constitue une vitrine exceptionnelle pour les produits du terroir, l’élevage, la génétique animale et les innovations agricoles.

Chaque année, le SIA rassemble consommateurs, décideurs, professionnels et acteurs de la recherche. En 2025, il a accueilli plus de 600.000 visiteurs, confirmant son rayonnement et son attractivité à l’échelle internationale.

LR/MAP