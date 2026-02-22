Espagne | Le Consulat général du Maroc à Barcelone renforce son soutien aux MRE

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Consulat général du Maroc à Barcelone a poursuivi, ce week-end, sa mobilisation exceptionnelle afin de répondre aux besoins administratifs des Marocains résidant dans sa circonscription consulaire.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la mobilisation continue des services consulaires marocains visant à assurer un suivi rigoureux des prestations offertes aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) et à en améliorer la qualité. Elle reflète également la politique de proximité prônée par le Royaume, conformément aux Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, appelant à rapprocher l’administration des Marocains du monde.

L’opération s’inscrit aussi dans la mise en œuvre des orientations du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, axées sur l’optimisation des services consulaires, l’introduction de nouveaux procédés et l’adaptation aux contraintes saisonnières et professionnelles des usagers.

Dans ce cadre, des centaines de prestations consulaires ont été assurées au profit des Marocains établis à Barcelone et dans sa région, notamment ceux qui, pour des raisons professionnelles ou d’éloignement géographique, ne peuvent se rendre au consulat en semaine.

Dans des déclarations à la MAP, plusieurs usagers ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des services fournis, saluant une initiative particulièrement utile pour les personnes dont les obligations professionnelles limitent l’accès aux services consulaires durant les jours ouvrables. Ils ont également mis en avant l’attention constante accordée par SM le Roi Mohammed VI à la communauté marocaine résidant à l’étranger.

Les services centraux du ministère des Affaires étrangères avaient tenu, récemment, une réunion de coordination par visioconférence avec l’Ambassade du Royaume du Maroc à Madrid et les douze consulats généraux accrédités en Espagne à l’issue de laquelle plusieurs mesures ont été adptées, notamment la prolongation des horaires d’accueil du public jusqu’à 18h00, au lieu de 15h00, du lundi au vendredi, ainsi que l’instauration de permanences les samedis, dimanches et jours fériés. Ces dispositions visent à permettre à l’ensemble des usagers disposant d’un rendez-vous d’accomplir leurs démarches dans les meilleures conditions.

Il a également été décidé de maintenir une mobilisation permanente du personnel consulaire, afin d’assurer une réponse rapide et efficace aux besoins des citoyens marocains.

LR/MAP