Sahara | Le Liban réitère son soutien à la souveraineté et à l’intégrité territoriale du Maroc

Par Le Reporter.ma 21/10/2025 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le Liban a réitéré mardi sa position de soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur l’ensemble de son territoire.

Cette position a été exprimé lors d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères et des Émigrés libanais, Youssef Rajji et l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Liban, M’hamed Grine.

Le ministère libanais des affaires étrangères a indiqué, sur son compte officiel sur la plateforme (X), que cette rencontre a permis “d’examiner les moyens de promouvoir et de renforcer les relations entre les deux pays dans tous les domaines, ainsi que les derniers développements relatifs à la question du Sahara”.

À cette occasion, le ministre Youssef Rajji a réaffirmé “la position constante du Liban en faveur de la souveraineté du Royaume du Maroc et de son intégrité territoriale”.

Pour sa part, M. Grine a souligné, dans une déclaration à la MAP, que cet entretien s’est déroulé dans un climat de parfaite entente, ajoutant qu’il a permis d’examiner les relations entre les deux pays et les perspectives de leur renforcement et de leur développement, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun.

LR/MAP

