La Pologne salue les réformes ambitieuses mises en oeuvre sous la conduite de Sa Majesté le Roi

La Pologne a salué les “nombreuses réformes ambitieuses” mises en œuvre au Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Cet éloge a été exprimé par le Vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la Pologne, Radosław Sikorski, dans un Communiqué conjoint publié, mardi, à l’issue d’un entretien téléphonique avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Le Communiqué conjoint souligne aussi que ces réformes menées par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, pour le développement économique et social du Royaume, ont permis de “positionner le Maroc comme un partenaire crédible, fiable et responsable de l’Union Européenne en Afrique”.

LR/MAP

