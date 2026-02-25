Réunion à Rabat sur la réforme du système de l’Éducation nationale et du préscolaire

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de suivi de la mise en œuvre de la réforme du système de l’éducation nationale et du préscolaire, consacrée à l’évaluation de l’état d’avancement des chantiers prioritaires lancés dans ce secteur placé en tête des préoccupations gouvernementales, conformément aux Hautes Directives de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Au début de cette réunion, le Chef du gouvernement a affirmé que la réforme du système de l’éducation est placée au cœur des priorités gouvernementales, en tant que mécanisme de développement du capital humain et levier de consolidation des fondements de l’État social, tel que voulu par SM le Roi, que Dieu L’assiste, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a souligné que le gouvernement a mis en place les crédits financiers et les investissements nécessaires en vue d’améliorer la qualité de l’école publique et de l’ériger en facteur contribuant à la consécration de l’équité sociale et de l’égalité des chances.

Le Chef de l’Exécutif a également appelé à poursuivre les efforts visant à accélérer la cadence de la mise en œuvre des chantiers et à consolider le mode de gouvernance basé sur les résultats, tout en initiant la réflexion autour d’une stratégie nationale de l’éducation post-2026, dans la perspective d’édifier une école publique de qualité, garantissant équité et intégration.

Cette réunion a permis de faire le point sur l’état d’avancement des différents chantiers prioritaires, notamment le chantier de la généralisation de l’enseignement préscolaire, désormais réalisé à hauteur de 80% et ayant bénéficié à plus de 985.000 enfants.

La réunion a également permis d’aborder l’élargissement continu du programme “Écoles pionnières”, qui devra englober 80% des écoles primaires à partir de l’année scolaire 2026-2027, après que les évaluations réalisées aient confirmé une amélioration notable de la maîtrise des apprentissages fondamentaux chez les élèves.

Cette évolution s’inscrit en cohérence avec le premier objectif stratégique de la feuille de route 2022-2026 visant à porter à 70 % le taux de maîtrise des enseignements fondamentaux.

Concernant le programme “Collèges pionniers”, des résultats positifs ont été réalisés au niveau de la réduction de la déperdition scolaire, dont le taux est passé de 8,4% à 4,45 % dans les établissements concernés, parallèlement au renforcement des mécanismes de soutien et d’accompagnement individuel.

Des avancées importantes ont été également enregistrées concernant la réduction du taux de l’encombrement scolaire, le renforcement des services de l’appui à la scolarité au niveau du transport scolaire et des internats, notamment en milieu rural, en consécration du principe de l’égalité des chances.

La réunion a, d’autre part, permis de constater l’élargissement de l’enseignement de la langue Amazigh au primaire, ainsi que de l’enseignement de l’anglais au cycle secondaire, conclut le communiqué.

LR/MAP