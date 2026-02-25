Samsung dévoile la série Galaxy S26, portée par les expériences Galaxy AI

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Samsung Electronics Co., Ltd. a annoncé, mercredi, la série Galaxy S26, portée par les expériences Galaxy AI les plus proactives et adaptatives à ce jour, et pensée pour simplifier les tâches que les utilisateurs réalisent chaque jour sur leur smartphone.

“Qu’il s’agisse d’organiser ses plans, de trouver des informations, de capturer du contenu ou de le retoucher, Galaxy S26 réduit l’effort et le nombre d’étapes nécessaires pour accomplir chaque action. En tant que troisième génération de smartphones IA de Samsung, les Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra prennent en charge des tâches complexes en arrière-plan, afin que les utilisateurs puissent se concentrer sur le résultat plutôt que sur la technologie”, indique un communiqué de Samsung.

La série Galaxy S26 a été conçue en réunissant les capacités les plus avancées de Samsung dans une expérience cohérente : des performances remarquables, un système photo intuitif et Galaxy AI. Cette base solide permet aux utilisateurs du Galaxy S26 de compter sur leur smartphone tout au long de la journée, sans compromis sur la sécurité ni la confidentialité.

S’appuyant sur des décennies d’innovation de Samsung dans les technologies d’affichage, le Galaxy S26 Ultra introduit le premier Privacy Display intégré de l’industrie sur smartphone, ouvrant la voie à une nouvelle catégorie d’expériences d’affichage et renforçant l’engagement de Samsung en matière de confidentialité, jusqu’au niveau du pixel.

Le Galaxy S26 Ultra intègre également une puce personnalisée et un système de gestion thermique amélioré, permettant une IA plus rapide et plus puissante, dans le design Ultra le plus fin jamais proposée.

LR/MAP