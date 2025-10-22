Relations Maroc-Espagne | Nasser Bourita s’entretient avec José Manuel Albares à Paris

Le ministère espagnol des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération s’est félicité, mercredi, de l’excellence des relations unissant l’Espagne et le Maroc.

Les relations entre l’Espagne et le Maroc “traversent leur meilleur moment, comme en témoignent les chiffres records du commerce bilatéral et la coopération exemplaire en matière de sécurité et de gestion migratoire”, indique le ministère dans un communiqué rendu public à l’issue d’une rencontre à Paris entre le chef de la diplomatie espagnole, José Manuel Albares, et son homologue marocain, Nasser Bourita, en marge de la 4e Conférence des diplomaties féministes.

“Je me suis entretenu à Paris avec mon homologue marocain et ami Nasser Bourita. Nous continuons à approfondir les excellentes relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays, qui se trouvent à leur apogée”, a déclaré M. Albares dans un message publié sur les réseaux sociaux, accompagné d’une photographie de la rencontre.

