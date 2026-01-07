Réhabilitation Scolaire | Plus de 9.000 établissements rénovés entre 2022 et 2026

Partager Facebook

Plus de 9.000 établissements scolaires sur un total de 12.000 ont été réhabilités et restaurés durant la période 2022-2026, a indiqué, mardi à la Chambre des conseillers, le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Mohamed Saad Berrada.

En réponse à une question orale sur “la réhabilitation des écoles dans le milieu rural”, M. Berrada a fait savoir que ce bilan englobe 4.628 écoles pionnières dans l’enseignement primaire et 786 établissements de l’enseignement secondaire, ajoutant qu’avec l’achèvement du programme “écoles pionnières” tous les établissements scolaires du Royaume seront réhabilités.

S’agissant de la rénovation des écoles satellites et leur raccordement à l’eau, le ministre a souligné que le système d’éducation comprend 13.000 écoles satellites, dont 4.000 n’étaient pas liés au réseau d’eau, mettant en avant l’engagement du ministère à assurer l’approvisionnement en eau de toutes ces écoles au cours de l’année en cours, ou à fournir des citernes lorsque cela s’avère impossible, afin de garantir le bon fonctionnement des installations sanitaires dans les meilleures conditions.

Il a, en outre, fait savoir que la période 2022-2026 a également connu la construction d’installations sanitaires dans 3.345 établissements et la réalisation de murs au profit de 2.063 établissements, ainsi que la mise en disponibilité de l’accessibilité pour les enfants en situation de handicap dans 5.100 établissements sur 12.000. De plus, 4.851 salles de classes préfabriquées ont été remplacées, démolies et reconstruites au sein des écoles satellites.

S’agissant des mesures préventives durant la saison hivernale, le ministre a fait part de la création et de l’activation de cellules de veille au sein du ministère à travers des numéros verts régionaux, la coordination avec les autorités locales et les associations de parents d’élèves, ainsi que la réaction immédiate aux bulletins d’alerte météorologique, outre l’équipement des internats en couvertures suffisantes et l’appel aux chauffeurs des bus de transport scolaire à la vigilance lors des perturbations climatiques.

En ce qui concerne le chauffage, le ministre a affirmé que 27 directions provinciales sur 82 et 2.814 établissements scolaires, dont 2 600 en milieu rural, en ont bénéficié, au profit de 444.000 élèves, filles et garçons.

LR/MAP