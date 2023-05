Première édition du GITEX Africa 2023 | « Inwi Business » présente ses solutions innovantes

Partager Facebook

L’opérateur global inwi, acteur majeur de l’inclusion numérique au Maroc, a annoncé sa participation à la 1ère édition du GITEX Africa (31 mai-02 juin 2023 à Marrakech) qui sera l’occasion de présenter ses solutions innovantes dans différents domaines.

“Cet événement prestigieux réunira les leaders de l’industrie des technologies de l’information et de la communication pour mettre en lumière les dernières tendances et innovations du secteur. inwi profitera de cette occasion pour présenter ses solutions innovantes dans différents domaines, réitérant ainsi son engagement à fournir des services de qualité à forte valeur ajoutée pour répondre au mieux aux besoins de ses clients”, indique un communiqué de l’opérateur global.

Ainsi, le stand de inwi au GITEX Africa accueillera un espace dédié aux entreprises où elles pourront découvrir les offres innovantes de “inwi Business”, notamment les solutions de connectivité de nouvelle génération : SD-WAN, son offre de communication unifiée offrant une convergence inédite de l’expérience mobile et fixe, ses services de Cloud Souverain pour accélérer les projets de digitalisation, son portefeuille de sécurité ou encore ses solutions d’hébergement dans ses nombreux datacenters au Maroc certifiés aux standards internationaux.

Et pour une expérience plus immersive, les visiteurs peuvent effectuer une visite virtuelle de l’un de nos Datacenters inwi à Rabat Technopolis, infrastructure de pointe conçue et certifiée selon la norme TIER III Facility et qui confirme le leadership de inwi en matière d’hébergement, de Cloud souverain et de transformation digitale des entreprises.

Les entreprises et acteurs publics prendront également connaissance en détails des cas d’usage réussis des solutions “inwi business” pour accélérer la transformation digitale de secteurs clés tels que la finance, l’éducation et le commerce de détail.

Toujours au niveau du même stand, inwi Money, solution de paiement mobile de l’opérateur global inwi, présentera sa large palette de solutions et services destinés aussi bien aux particuliers qu’aux entreprises.

S’appuyant sur son grand réseau de 2.000 points de services repartis à travers le Maroc, et ses solutions digitales de dématérialisation de paiements et de cash management, inwi Money mettra en avant les atouts de son offre répondant à différentes problématiques des entreprises, de toutes les tailles.

L’offre “Win by inwi”, marque-produit 100% digitale de inwi et Elu Produit de l’année 2023, sera également mise en avant lors de cet événement de grande envergure. “Win by inwi” offre à ses clients une expérience unique, intuitive et 100% personnalisable à travers une application dédiée et un site web aux standards les plus avancés.

Par ailleurs, inwi accompagnera également 8 startups marocaines à haut potentiel dans le cadre de son programme “inwi Innov”, leur offrant un accès à l’ensemble du programme GITEX, des espaces personnalisés, au sein de son stand, pour présenter leurs solutions et saisir les opportunités de croissance. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme “inwi innov” qui vise l’accompagnement de l’entrepreneuriat digital et le développement de l’écosystème des startups au Maroc.

Enfin, un espace gaming sera aménagé pour tester la performance du réseau inwi, avec des installations de réseau de pointe assurant un débit important pour une meilleure expérience gaming.

