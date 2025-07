La Chambre des représentants adopte en commission le projet de loi sur la « Fondation Maroc 2030 »

Partager Facebook

Le projet de loi n° 35.25 portant création de la “Fondation Maroc 2030” a été adopté, vendredi à l’unanimité, par la Commission de l’enseignement, de la culture et de la communication à la Chambre des représentants, en présence du ministre délégué chargé du Budget, Fouzi Lekjaa.

Dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, cette entité est chargée, en collaboration avec les administrations et les organismes concernés, de la préparation et l’organisation de l’ensemble des manifestations internationales de football attribuées au Royaume par la FIFA ou la CAF, ou organisées sous leur égide, et ce, jusqu’à la tenue de la Coupe du Monde de la FIFA 2030.

À travers ses organes compétents, la Fondation se charge également de prendre les mesures nécessaires à la préparation et l’organisation des événements footballistiques internationaux et de suivre l’exécution des engagements du Maroc en la matière, tout en apportant le soutien et l’accompagnement nécessaires aux régions et villes hôtes.

Lors de l’examen de ce texte législatif, les parlementaires ont noté que la création de la “Fondation Maroc 2030” est le fruit d’une culture de planification stratégique qui appréhende les défis de l’avenir à la faveur d’une vision nationale participative et ambitieuse, considérant que cet organisme constitue une pierre angulaire du processus de développement du Maroc.

Ils ont également salué cette initiative législative qui constitue une belle opportunité pour mettre en valeur la culture marocaine et renforcer le rayonnement international du Maroc, mettant en exergue les efforts considérables déployés depuis des années par le Royaume pour l’organisation de la Coupe du Monde, tant au niveau des infrastructures que de la qualification des ressources humaines.

Louant “la performance honorable de l’équipe nationale lors du Mondial du Qatar, dont nous récoltons aujourd’hui les fruits dans tous les domaines, notamment le tourisme et l’économie”, les parlementaires ont souligné que l’organisation de la Coupe du Monde 2030 par notre pays constitue un tournant majeur démontrant que le Royaume est “une grande nation dépositaire d’un héritage civilisationnel riche et d’une identité aux multiples affluents”.

Les membres de la commission se sont félicités, à cette occasion, du développement notable du football féminin, un domaine dans lequel le Maroc est devenu un pionnier et un promoteur au niveau continental.

Par ailleurs, ils ont appelé à une mobilisation générale pour relever les défis relatifs à la croissance économique, le soutien à l’emploi et l’investissement dans le capital humain parallèlement aux infrastructures, afin de renforcer l’image du Maroc comme une “destination qui fait du sport un levier de développement durable”.

Réagissant aux interventions des membres de la commission, M. Lekjaa a affirmé que “le domaine sportif au Maroc connaît aujourd’hui une transition majeure en passant du stade de la simple pratique à celui de l’excellence”, revenant dans ce sens sur la participation de la sélection nationale marocaine à la Coupe du Monde Qatar 2022, qui a marqué un “moment décisif” incarnant de nobles valeurs nationales.

L’organisation du Mondial 2030 est une opportunité stratégique à exploiter afin de transmettre plusieurs messages positifs et inscrire cette manifestation sportive dans un cadre plus global, celui des infrastructures et des investissements y afférents, a fait valoir le ministre délégué, citant le transport (réseau ferroviaire à grande vitesse), la mise à niveau et la construction des stades, l’élargissement et la rénovation des aéroports ou encore les projets d’aménagement territorial “qui doivent couvrir toutes les régions”.

En somme, a-t-il conclu, cet événement sportif, créateur d’emploi et fédérateur de toutes les composantes de la société, constitue un catalyseur du processus de développement au Royaume.

LR/MAP