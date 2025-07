CAN 2025-Mondial 2030 | Réunion sur l’état d’avancement des projets programmés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Une réunion s’est tenue, vendredi, au siège du ministère de l’Intérieur pour l’examen de l’état d’avancement des différents projets et actions programmés, en prévision des grandes manifestations relatives à la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) et à la Coupe du Monde 2030.

Cette réunion, qui s’est déroulée en présence du ministre de l’Intérieur, du président du Comité Coupe du Monde 2030, des Walis et présidents des Conseils des régions de Casablanca-Settat, Rabat-Salé-Kénitra, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma, Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa, des présidents des Conseils communaux des six villes hôtes (par visioconférence), s’inscrit dans le cadre du suivi des préparatifs engagés par le Royaume pour accueillir ces deux évènements.

Concernant l’organisation du Mondial 2030, il a été procédé à l’examen des différents axes relatifs aux stades, aux infrastructures et à la mise à niveau urbaine, permettant de satisfaire les standards requis dans chacun de ces volets. Pour la CAN 2025, toutes les dispositions seront prises pour la réussite de cette manifestation d’envergure.

L’accent a été mis essentiellement sur l’engagement de tous les acteurs dans un dispositif de suivi régulier, garantissant le pilotage rigoureux de ces événements, continental et mondial, qui constituent des opportunités pour consolider le rayonnement international du Royaume, de valoriser ses atouts économiques, culturels et touristiques et d’insuffler une nouvelle dynamique à l’économie nationale.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette réunion, à laquelle ont pris également part les Directeurs généraux des établissements publics concernés, le président du Comité Coupe du Monde 2030, Fouzi Lekjaa, a assuré que les travaux en cours dans les différentes villes marocaines en lien avec l’organisation des grandes manifestations sportives, à leur tête la CAN 2025 et le Mondial 2030, avancent conformément au calendrier préétabli.

S’agissant de la CAN, les travaux prendront fin quelques mois avant le démarrage de la compétition, ce qui permettra de mettre en valeur et de consolider les capacités organisationnelles exceptionnelles du Royaume en prévision du Mondial 2030 qu’il coorganise en partenariat avec l’Espagne et le Portugal, a affirmé M. Lekjaa.

Il a relevé que cette réunion se tient au lendemain de l’adoption, jeudi, du projet de loi portant création de “la Fondation Maroc 2030”, chargée de coordonner les efforts des différents intervenants au Maroc et à l’étranger, en vue de réussir ce chantier national d’envergure et d’ériger de tels évènements sportifs en un véritable levier de développement.

LR/MAP