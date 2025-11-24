Le Maroc participe à la 34e Assemblée de l’Organisation Maritime Internationale (OMI)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de 34e Assemblée de l’Organisation maritime internationale (OMI) se sont ouverts, lundi à Londres, avec la participation du Maroc.

Le Royaume est représenté à ce rendez-vous mondial de haut niveau, consacré à l’examen des perspectives d’avenir du secteur maritime, par une forte délégation, conduite par le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, et comprenant notamment l’ambassadeur du Maroc au Royaume-Uni, Hakim Hajoui.

Lors de cette session, les représentants des États membres se pencheront sur les grandes orientations encadrant l’action de l’Organisation au cours des prochaines années, sur fond de mutations technologiques et d’enjeux majeurs inhérents à ce secteur névralgique de l’économie mondiale.

Les participants examineront les priorités stratégiques du secteur, adopteront des résolutions structurantes et procéderont à l’élection du nouveau Conseil de l’OMI, organe exécutif chargé de superviser les travaux de l’Organisation, auquel le Maroc est candidat dans la catégorie C.

Un texte consolidé de la Convention sur l’OMI sera soumis à l’examen de l’Assemblée, aux côtés de propositions portant sur la révision du règlement intérieur et sur l’encadrement des relations avec les organisations non gouvernementales partenaires.

Les États membres devront, par ailleurs, se prononcer sur l’utilisation progressive de l’arabe comme langue de travail de l’Organisation, une mesure visant à renforcer la diversité linguistique au sein de cette institution onusienne spécialisée.

L’Assemblée planchera, de même, sur le plan stratégique révisé 2024-2029, qui fixe les priorités de l’Organisation en matière de sécurité maritime, de protection de l’environnement marin, d’innovation technologique et de développement des capacités des États membres.

Les représentants des États s’attèleront, en outre, sur le budget et le programme de travail pour 2026-2027, des documents essentiels pour déterminer les moyens alloués à l’OMI dans un contexte de transition énergétique et de digitalisation des chaînes logistiques mondiales.

La délégation marocaine lors de ce rendez-vous mondial est composée de hauts responsables du ministère du Transport et de la Logistique, du ministère de l’Équipement et de l’Eau, du Secrétariat d’État chargé de la Pêche Maritime, l’Agence nationale des ports et l’autorité portuaire de Tanger-Med.

LR/MAP