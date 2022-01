Office Chérifien des Phosphates | Le Groupe OCP continue d’écrire sa success-story

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Mostafa Terrab, PDG du Groupe OCP

L’OCP vient de fêter ses 100 ans d’existence. Un centenaire qui met à l’honneur 4 générations et 1 siècle d’expertises. Aujourd’hui, ce fleuron industriel fait la fierté du Maroc, tant par son engagement militant au Maroc, que par son ancrage continental et international, au nom d’un seul et même principe: «nourrir le sol pour nourrir le monde».

L’Office Chérifien des Phosphates (OCP) a enregistré un Chiffre d’Affaires estimé à plus de 57,64MMDH au titre des neuf premiers mois de l’année 2021 (+38% par rapport à la même période en 2020). Cette performance témoigne de la solidité du géant marocain de la production de phosphate, d’acide phosphorique et d’engrais phosphatés. Une performance qui fait partie d’une longue success-story de plus de 100 ans. Créé en 1920, l’OCP est transformé en Société Anonyme en 2008. L’Office Chérifien des Phosphates compte aujourd’hui plus de 20.000 collaborateurs. Sous la direction d’un Mostafa Terrab aussi discret qu’efficace, l’OCP multiplie les initiatives. Citons deux d’entre elles, et pas des moindres, lancées par le Groupe au cours des quatre dernières années. Initialement pensée comme le programme d’engagement communautaire de l’OCP, l’initiative Act4Community (A4C), accompagne à travers des programmes structurants, le tissu économique et associatif local. Dès le démarrage de la pandémie due au Covid-19, les équipes A4C se sont engagées dans une action bénévole structurée, dont un levier majeur s’attelle à l’atténuation de l’impact économique de la pandémie sur les structures économiques locales composées de coopératives, artisans mais aussi de TPE. Parmi les initiatives phares du Groupe OCP, «Al Moutmir», axée sur la promotion des meilleures pratiques agricoles, en particulier la fertilisation des terres agricoles. «Al Moutmir» comprend des produits et solutions technologiques, ainsi qu’un programme de renforcement de capacités en faveur des agriculteurs, femmes rurales, coopératives et jeunes leaders. L’ambition est de doter les agriculteurs d’outils nécessaires pour passer d’une activité de subsistance à un business rentable et durable. Depuis son lancement en 2018, l’initiative «Al Moutmir» a accompagné plus de 50.000 agriculteurs, et réalisé plus de 58.000 analyses de sol.

L’action du Groupe OCP dépasse les frontières nationales, en s’étendant sur le continent africain et jusqu’en Asie, où il pilote des projets de premier plan pour répondre aux besoins des populations locales. L’Office Chérifien des Phosphates qui a fêté ces 100 ans d’existence en 2020, promet d’être au plus près des agriculteurs, au moins pour les 100 prochaines années.

ML