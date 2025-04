Banques | Le besoin en liquidité s’atténue à 129,8 MMDH au premier trimestre 2025

Partager Facebook

Le besoin en liquidité des banques s’est atténué au cours du premier trimestre 2025, se situant en moyenne hebdomadaire à 129,8 milliards de dirhams (MMDH), après 137,9 MMDH au T4-2024, selon la direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l’Économie et des Finances.

La Banque Centrale a, dans ce contexte, réduit le volume de ses injections de liquidité qui s’est établi en moyenne hebdomadaire à 144 MMDH, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Les interventions de Bank Al-Maghrib ont porté, essentiellement, sur les avances à 7 jours (61,8 MMDH), les opérations de pensions livrées (49,4 MMDH) et les prêts garantis accordés dans le cadre des programmes de soutien au financement de la très petite, petite et moyenne entreprise – TPME (32,9 MMDH), précise la même source.

S’agissant du volume moyen des transactions interbancaires, il a reculé comparativement au T4-2024, de 3,2% à 2,7 MMDH.

Quant au taux interbancaire moyen pondéré au jour le jour (TIMPJJ), il s’est replié, par rapport au 4ème trimestre 2024, de 25 points de base (pbs) pour s’établir à 2,46%.

Cette évolution du taux interbancaire est intervenue suite aux deux réductions successives du taux directeur de 25 pbs chacune pour le ramener à 2,25%, décidées par Bank Al-Maghrib le 17 décembre 2024 et le 18 mars 2025, et ce, compte tenu de l’évolution prévue de l’inflation à des niveaux en ligne avec l’objectif de stabilité des prix et afin de soutenir davantage l’activité économique et l’emploi.

Concernant l’évolution des taux débiteurs, les résultats de l’enquête de Bank Al-Maghrib au titre du quatrième trimestre de 2024 font ressortir une baisse, comparativement au trimestre précédent, du taux moyen pondéré global de 13 pbs à 5,08%.

Cette évolution recouvre le recul des taux des crédits à l’équipement (-27 pbs à 4,99%), des crédits à l’immobilier (-22 pbs à 5,02%), des crédits de trésorerie (-8 pbs à 5%) et des crédits à la consommation (-7 pbs à 6,99%).

LR/MAP