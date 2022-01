Inwi | L’accompagnement des jeunes, une priorité

Partager Facebook

Déployant un accompagnement multiforme tout au long de l’année, inwi réaffirme son engagement solidaire auprès des jeunes marocains, à travers des programmes comme Dir iddik, un rendez-vous qui permet de célébrer les associations, mais aussi les bénévoles et les actions qui se sont démarqués par leur esprit d’initiative, leur impact et leur engagement envers la communauté.

Inwi participe aussi à la mise en avant des startups marocaines, apportant son soutien à leur croissance à travers le programme «Qui veut investir dans mon projet ?»

Ce programme s’inscrit dans la continuité des initiatives lancées, respectivement, par 2M et inwi et vise à soutenir les jeunes entrepreneurs en leur donnant accès aux moyens de financements pour accroître le développement de leurs startups et être accompagnés et conseillés par des entrepreneurs et investisseurs expérimentés, explique-t-on à inwi.

Au-delà d’un programme télévisé, c’est un nouveau modèle de pensée qui s’installe dans notre pays. «Qui veut investir dans mon projet ? Spécial Startup» n’est pas une compétition entre des entrepreneurs pour décrocher un chèque, mais plutôt une opportunité concrète de financement pour chaque startup, avec l’accompagnement terrain que les Business Angels, eux même entrepreneurs à succès ont à leur transmettre.

Lors du 4ème Prime de la saison 2, trois startups de plus, ont pu convaincre les investisseurs de leur potentiel, et se sont vu proposer des fonds à hauteur de 2,6 millions de Dhs auprès des Business Angels et par le concours du fonds Tamwilcom. En tout, après le 4ème Prime de la saison 2, 10 Startups ont pu convaincre les investisseurs, pour un total de fonds proposés de près de 10 millions de dirhams.

A rappeler que les trois Startups accompagnées lors du 4ème prime sont: Alikar, une startup qui propose un service de conciergerie automobile et d’entreprise premium à prix abordable pour des besoins ponctuels ou permanents des clients particuliers ou entreprises.

Saide VTC, une Startup qui propose des solutions de sécurité adaptées à des publics spécifiques: système de traçage géographique GPS en temps réel, un suivi et une fidélisation des chauffeurs.

Hsabati, une startup qui répond aux besoins des entrepreneurs en termes d’outils de gestion à travers une plateforme modulable et adaptable à travers une interface no-code et simplifiée.

Cette fin d’année 2021, la deuxième saison de ce techshow, en cours (sur 2M et sur la plateforme innov.inwi.ma), devrait permettre de découvrir 4 nouvelles Startups venues défendre leurs projets.

HZ