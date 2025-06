Casablanca | Société Générale Maroc devient Saham Bank et dévoile ses ambitions

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Saham Bank a été officiellement lancée, mercredi à Casablanca, succédant à Société Générale Maroc.

Cette nouvelle étape décisive, annoncée lors d’une conférence de presse tenue sous le thème “Une transformation en marche : cap sur l’excellence”, intervient après une première phase de transformation et d’autonomisation stratégique, à la suite de la prise de contrôle de la banque par le groupe Saham en décembre 2024.

Saham Bank s’engage dans une transformation holistique vers l’excellence, a souligné, à cette occasion, le président du Directoire, Ahmed El Yacoubi, ajoutant que ce nouveau groupe financier est le fruit de deux héritages, celui d’une institution bancaire centenaire solide et celui d’un groupe pionnier, entrepreneur et innovant.

Cette transformation s’articule autour de trois dynamiques principales, à savoir la simplification des organisations et processus, l’accélération de la digitalisation, et l’excellence relationnelle et opérationnelle, a précisé M. El Yacoubi.

D’après lui, la nouvelle banque adopte une raison d’être ambitieuse : “catalyseur des ambitions qui crée des liens durables, en construisant un futur où la finance est au service des hommes, accompagne les entreprises et génère un impact positif pour les générations à venir”.

Cette vision s’appuie sur un système de valeurs centré sur l’excellence, la responsabilité, l’innovation, la simplicité et l’engagement, a expliqué M. El Yacoubi.

De son côté, Jérôme Brun, directeur général adjoint et membre du directoire en charge de la supervision et du pilotage des Risques et de la Finance, a mis l’accent sur la solidité exceptionnelle de l’institution qui émane d’une banque qui a plus de 100 ans d’existence, et qui constitue un point crucial pour les employés, les actionnaires et l’environnement.

Cette solidité, a-t-il poursuivi, repose sur trois axes fondamentaux (la capacité à gérer les normes complexes de façon intransigeante, la qualité du portefeuille de crédit basée sur une sélection rigoureuse, et l’accélération des traitements sans diminuer la qualité d’analyse).

M. Brun a affirmé que la banque dispose de “fonds propres de catégorie 1 parmi les niveaux les plus élevés au Maroc et même sur les normes internationales”, ainsi qu’un “taux de couverture par les provisions parmi les meilleurs du marché” pour les créances sensibles.

Pour sa part, Mehdi Benbachir, directeur général et membre du directoire en charge de l’Exploitation, a annoncé une “vraie révolution” dans les services clients, faisant remarquer qu’un élargissement des horaires du centre de relations clients sera acté.

Depuis quelques jours, les clients ont désormais accès au centre de relations clients 7 jours sur 7, 365 jours par an, incluant les weekends et jours fériés, de 8h à 21h tous les jours, a-t-il fait savoir, notant que l’objectif est d’améliorer la qualité de service et d’atteindre des standards internationaux avec des taux supérieurs à 90%.

La Banque développe également un dispositif dédié à l’accompagnement de la diaspora marocaine, avec des banquiers polyglottes pour répondre aux besoins spécifiques de cette clientèle, a-t-il indiqué. Ce dispositif s’appuie sur un réseau élargi de 450 guichets automatiques à travers le Royaume et des espaces libre-service renforcés.

Avec cette nouvelle identité, Saham Bank ne rompt pas avec son histoire, mais elle la prolonge et l’amplifie en s’appuyant sur un siècle d’ancrage bancaire et sur la dynamique entrepreneuriale du groupe Saham.

Forte d’un résultat net en hausse de 16,97% au premier trimestre 2025, l’Institution entend désormais conjuguer excellence opérationnelle, innovation utile et responsabilité sociétale. Fidèle à sa nouvelle signature “Accélérateur de vos ambitions”, Saham Bank ambitionne de s’imposer comme un acteur bancaire de nouvelle génération, résolument tourné vers l’impact et la performance durable.

LR/MAP