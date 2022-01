Résilience, performance, proximité… | Ces banques marocaines qui ont fait la différence en 2021 !

Partager Facebook

Au terme de leur mission 2021, au titre de l’article IV avec le Maroc, les services du Fonds Monétaire International (FMI) ont salué la résilience des banques marocaines face à la crise sanitaire. Crise qui n’a pas empêché les banques, parallèlement aux mesures qu’elles ont dû prendre pour accompagner leur clientèle impactée par la conjoncture pandémique, de réaliser des performances positives ; et de continuer de récolter des distinctions à l’international.

Attijariwafa bank

L’excellence, avec ou sans contraintes sanitaires…

Mohamed El Kettani, PDG d’Attijariwafa Bank

Réunissant l’expertise des métiers de la banque, de la finance et de l’assurance, Attijariwafa Bank (AWB) a terminé l’année en beauté. Dans son classement des meilleures banques d’investissement (Best Investment Banks 2021) à l’échelle mondiale, régionale et locale, le prestigieux magazine américain Global Finance a élu AWB en tant que Meilleure banque d’investissement au Maroc pour l’année 2021. La consécration d’Attijariwafa bank n’a pas été fortuite. Depuis sa création, suite à une fusion entre la Banque Commerciale du Maroc et Wafabank,, le Groupe Attijariwafa Bank, sacré champion national, vise l’excellence, oeuvrant continuellement à améliorer l’expérience clients (particuliers et entreprises), ainsi que tous ses services. Notamment, ceux dispensés à distance que la crise a mis au-devant de la scène. La digitalisation étant un chantier qui tient particulièrement à cœur du Groupe que dirige Mohamed El Kettani.

Bank Of Africa

Et le prix Best Bank en 2021 !

Othman Benjelloun, Président de Bank Of Africa

Prônant des valeurs de proximité, de citoyenneté et d’engagement, Bank Of Africa (BOA) a spontanément rejoint l’élan du secteur bancaire pendant la crise sanitaire et multiplié les initiatives d’accompagnement de ses clients et… de l’Etat.

Le Groupe Benjelloun a notamment conçu des solutions innovantes afin de répondre aux attentes de ses clients, particuliers ou professionnels.

BOA a ainsi donné un nouveau coup d’accélérateur à la digitalisation de ses services, notamment la banque en ligne.

En recevant le Prix «Best Bank in Morocco 2021», on peut dire que l’engagement de Bank Of Africa sous la présidence de Othman Benjelloun, est considéré à sa juste valeur au niveau national, continental et mondial.

Crédit Agricole du Maroc

La banque verte cultive la confiance à l’international…

Tariq Sijilmassi, PDG du Groupe Crédit Agricole Maroc

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM), connu pour être le principal soutien du monde agricole et rural, l’est plus encore depuis la crise Covid. Engagé envers l’agriculture, le GCAM a en effet fait preuve d’une démarche proactive pour limiter l’impact de la crise sanitaire sur la population rurale. Cet engagement ne faiblit pas, il prend de nouvelles formes. Déclinant ses actes en engagements forts, GCAM dirigé par Tariq Sijilmassi, a lancé en décembre 2021, «Dar Al Moustatmir Al Qaraoui», pour dynamiser l’entreprenariat agricole et rural.

La crédibilité de la Banque verte et son engagement dans le financement et le développement du secteur agricole ont dépassé les frontières. Cette fin d’année 2021 (mi-décembre), son Président Tariq Sijilmassi a été réélu vice-président de la Confédération internationale des crédits agricoles.

Banque Centrale Populaire

Chercher l’investisseur, région par région…

Mohamed Karim Mounir, PDG de la BCP

La crise sanitaire a décuplé la volonté de la Banque Centrale Populaire (BCP) d’être au plus près des investisseurs. Une initiative inédite a alors été lancée. La BCP qui a été désignée meilleure banque marocaine en Trade finance 2021, a organisé «Les Régionales de l’Investissement», du 19 mai au 8 juillet 2021. Ce Roadshow, qui a conduit la BP dans toutes les régions du Maroc, pour y organiser des rencontres Banque-investisseurs, a permis aux opérateurs et institutionnels de la BCP d’échanger sur des questions liées notamment à l’investissement et l’entreprise. Plusieurs accords ont été signés à l’occasion de ce Roadshow qui a duré près de deux mois.

Crédit Immobilier et Hôtelier

Une banque pour femmes, jeunes et férus du web !

Lotfi Sekkat, PDG de CIH Bank

La pandémie mondiale du Coronavirus n’a pas empêché le Groupe Crédit Immobilier et Hôtelier (CIH Bank), de poursuivre son élan de modernisation, tout en accompagnant ses clients. Outre les offres destinées aux particuliers -dont les offres de gratuité de services aux femmes et aux jeunes- CIH Bank, Sous la direction de Lotfi Sekkat, a poursuivi sa contribution active au financement de l’économie nationale, notamment en proposant des formules de financement adaptées aux besoins des entreprises.

Entre autres remarquables performances, CIH Bank a donné un véritable coup d’accélérateur à la digitalisation de ses services. Un domaine où elle a souvent brillé la première tout au long des dernières années et pendant la crise sanitaire.