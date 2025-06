Bank Al-Maghrib, la BERD et IFC s’allient pour promouvoir l’entrepreneuriat féminin

Le directeur général de Bank Al-Maghrib (BAM), Abderrahim Bouazza, a signé, jeudi, la Déclaration d’intention pour le lancement du Code de l’Initiative pour le Financement des Femmes Entrepreneurs (WE Finance Code), en partenariat avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et International Finance Corporation (IFC – Société financière internationale).

Selon un communiqué de la Banque Centrale, Cette initiative, en ligne avec l’ambition de BAM de promouvoir l’inclusion financière et l’autonomisation économique des femmes, s’appuie sur la collaboration de longue date entre Bank Al-Maghrib, la BERD et IFC.

Elle capitalise sur les avancées significatives réalisées par Bank Al-Maghrib dans la collecte et l’analyse de données spécifiques, en fonction du genre, dans le secteur financier.

La convention vise à améliorer l’accès au financement pour les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) dirigées par des femmes, tout en fournissant un appui technique ciblé aux prestataires de services financiers afin de renforcer leur capacité à répondre aux besoins de ce segment important de l’économie marocaine.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence de M. Mark Bowman, Vice-Président de la BERD, de M. Mark Davis, Directeur Général pour la région SEMED (Méditerranée méridionale et orientale), ainsi que de plusieurs hauts responsables de la BERD et de Bank Al-Maghrib.

M. Bouazza a souligné que “le lancement du Code WE Finance reflète notre engagement ferme en faveur de l’inclusion financière des femmes au Maroc”.

Il a également exprimé sa volonté de renforcer la coopération productive avec la BERD, IFC, les institutions internationales et les autres parties prenantes, afin de maximiser les retombées positives de cette initiative et d’atteindre ses objectifs.

LR/MAP