Maroc | Un déficit budgétaire de 11,7 milliards de dirhams à fin avril

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La situation des charges et ressources du Trésor dégage un déficit budgétaire de 11,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril 2025 contre un déficit de 1,2 MMDH un an auparavant, selon la Trésorerie Générale du Royaume (TGR).

Ce déficit tient compte d’un solde positif de 16,2 MMDH dégagé par les comptes spéciaux du Trésor (CST) et les services de l’État gérés de manière autonome (SEGMA), précise la TGR dans son récent Bulletin mensuel de statistiques des finances publiques (BMSFP).

S’agissant des recettes ordinaires brutes, elles se sont établies à 144,1 MMDH contre 121,1 MMDH à fin avril 2024, en hausse de 19%, fait savoir la même source.

Ceci s’explique par l’augmentation des impôts directs de 35,5%, des droits de douane de 2,2%, des impôts indirects de 12,1% et des droits d’enregistrement et de timbre de 5,4%, tandis que les recettes non fiscales ont reculé de 2,5%.

Concernant les dépenses ordinaires, elles ont augmenté de 28,5%, provenant de la hausse de 33,4% des dépenses de biens et services, de l’augmentation de 15,8% des charges en intérêts de la dette, et de la hausse de 101,4% des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux.

Par ailleurs, aucune émission de dépenses au titre de la compensation n’a été enregistrée à fin avril 2025, contre 4 MMDH un an auparavant.

Sur la base des recettes encaissées et des dépenses émises, le solde ordinaire enregistré à fin avril 2025 a été positif de 9,7 MMDH contre un solde ordinaire positif de 16,5 MMDH un an auparavant.

Concernant les dépenses émises au titre du budget général, elles se sont chiffrées à 195,5 MMDH à fin avril 2025, en hausse de 24,7% par rapport à leur niveau à fin avril 2024, en raison de l’augmentation de 30,3% des dépenses de fonctionnement, de 17,6% des dépenses d’investissement et de 16,2% des charges de la dette budgétisée.

Par ailleurs, les recettes des comptes spéciaux du Trésor ont atteint 86,1 MMDH. Ces recettes tiennent compte des versements reçus des charges communes d’investissement du budget général pour 16,5 MMDH contre 14,5 MMDH à fin avril 2024.

Les dépenses émises ont été de 70,7 MMDH. Elles intègrent la part des CST au titre des remboursements, dégrèvements et restitutions fiscaux pour 2,4 MMDH. Le solde de l’ensemble des comptes spéciaux du Trésor s’élève à 15,4 MMDH.

Quant aux SEGMA, leurs recettes ont atteint 1,095 MMDH contre 811 millions de dirhams (MDH) à fin avril 2024, en hausse de 35%. Les dépenses ont été de 219 MDH contre 274 MDH un an auparavant, en diminution de 20,1%.

LR/MAP