Aéroport Mohammed V | L’ONDA lance deux appels à manifestation d’intérêt pour le nouveau terminal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Office national des Aéroports (ONDA) a annoncé le lancement de deux appels à manifestation d’intérêt (AMI) internationaux majeurs pour la construction du nouveau terminal à l’aéroport Mohammed V de Casablanca, future principale porte d’entrée du Royaume à l’approche de la Coupe du Monde FIFA 2030.

Ces deux AMI portent sur un gestionnaire de programme, chargé d’accompagner l’ONDA dans la supervision globale du projet (bâtiment terminal, pistes, zone taxis, bâtiments annexes) et la coordination de l’ensemble des parties prenantes, selon les standards internationaux, et un constructeur ou groupement d’entreprises, responsable de l’ingénierie détaillée et de la construction du nouveau terminal, incluant l’intégration des systèmes aéroportuaires fournis par des tiers, fait savoir l’Office dans un communiqué.

“Capable d’accueillir 35 millions de passagers par an et doté d’un investissement estimé à 15 milliards de dirhams (1,6 milliard de dollars), le nouveau terminal de dernière génération de l’aéroport Mohammed V de Casablanca verra le jour à l’horizon fin 2029”, précise la même source.

Ce terminal permettra à lui seul d’absorber 20 millions de passagers supplémentaires par an, renforçant le rôle stratégique de Casablanca comme hub intercontinental majeur, reliant l’Europe, l’Afrique et les Amériques, et soutenant la montée en puissance de Royal Air Maroc dans son rôle de compagnie nationale.

Ce projet phare s’inscrit dans la vision “Aéroports 2030” de l’ONDA, une stratégie ambitieuse fondée sur des infrastructures plus intelligentes, plus vertes et plus connectées.

Le futur terminal intégrera les dernières technologies de l’aviation mondiale : parcours passager fluide et digitalisé, durabilité énergétique, résilience climatique, excellence opérationnelle. Il accueillera également une gare TGV intégrée, reliant l’aéroport de Casablanca à Rabat en 30 minutes et à Marrakech en moins d’une heure.

Avec ce projet structurant, le Maroc confirme sa volonté de faire du transport aérien un levier clé de son développement économique et touristique.

Ce chantier emblématique renforcera la connectivité du pays, dynamisera l’investissement et l’emploi, et contribuera à asseoir le leadership du Royaume dans le paysage aérien mondial à l’approche de la FIFA World Cup 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

LR/MAP