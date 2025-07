L’Office des Changes expose sa stratégie 2025-2029 devant des opérateurs économiques

Le Directeur général de l’Office des Changes, Driss Benchikh, a présenté, mercredi à Casablanca, les grandes lignes de la stratégie 2025-2029 de l’institution, lors d’une rencontre réunissant de nombreux opérateurs économiques.

Tenue à l’initiative de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), cette rencontre a permis de mettre en lumière les priorités de l’Office en matière d’ouverture réglementaire, de digitalisation et de soutien à la compétitivité des entreprises marocaines et d’exposer les orientations stratégiques que l’Office des Changes déploiera dans les cinq prochaines années.

A cette occasion, M. Benchikh est revenu sur la vision 2025-2029 de l’établissement, qui s’articule autour du double objectif de soutien au développement économique national et de consolidation des équilibres extérieurs, notant que celle-ci repose sur six axes structurants.

Dans le détail, ladite stratégie vise d’abord à simplifier et moderniser la réglementation des changes pour en améliorer la lisibilité et l’accessibilité, tout en mettant en place un dispositif de contrôle intelligent, ciblé sur les zones à risque, afin de renforcer la confiance et la résilience économique, a-t-il poursuivi.

Et de relever que le troisième axe concerne le renforcement de la production statistique, levier essentiel pour une prise de décision éclairée, tant pour les acteurs publics que privés.

“L’Office entend par ailleurs accélérer sa transition digitale, en consolidant la cybersécurité et en repensant ses processus internes. Un cinquième axe est dédié à l’amélioration de la relation avec l’usager, à travers plus de simplicité, de proximité et de co-construction”, a-t-il expliqué.

Parallèlement, l’institution ambitionne également de se doter d’une gouvernance responsable et durable, au service de son développement et de sa performance globale, selon M. Benchikh.

Pour sa part, le président de la CGEM, Chakib Alj, a affirmé que, “dans un contexte de mutation économique accélérée, marqué par une dynamique d’investissement soutenue et une nouvelle stratégie d’export ambitieuse, le rôle de l’Office des Changes est central dans l’accompagnement du secteur privé à l’international”.

Et d’ajouter que les questions liées aux opérations en devises, à l’investissement à l’étranger ou encore au rapatriement de dividendes deviennent de plus en plus stratégiques.

Il a, par ailleurs, salué la démarche d’ouverture et de transparence adoptée par l’Office des Changes, qui constitue un levier essentiel pour soutenir la croissance, faciliter les opérations de change et améliorer le climat des affaires.

En outre, M. Alj a rappelé que “les avancées du partenariat entre la CGEM et l’Office, notamment la mise en place du corridor d’échange direct, un dispositif permettant un traitement plus fluide et réactif des demandes des entreprises.

Les orientations de cette nouvelle stratégie, fruit d’échanges approfondis avec les parties prenantes, notamment la CGEM, visent à renforcer la compétitivité des opérateurs économiques tout en contribuant à la préservation des équilibres extérieurs du pays.

Ainsi, l’Office des Changes réitère son engagement à construire une relation de confiance avec les opérateurs, en plaçant l’écoute, la concertation et l’adaptation continue de la réglementation des changes au cœur de sa démarche.

L’Office des Changes et la CGEM réaffirment, à travers cette réunion, leur volonté commune de renforcer leur coopération et de contribuer ensemble à la dynamique de développement économique du Royaume.

LR/MAP