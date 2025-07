Moratinos salue les profondes mutations opérées par le Maroc sous l’impulsion de SM le Roi

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Haut Représentant des Nations Unies pour l’Alliance des civilisations, Miguel Angel Moratinos, s’est félicité, vendredi à Rabat, des profondes mutations opérées ces dernières années par le Maroc dans différents domaines sous l’impulsion Royale.

Intervenant à l’ouverture de la 8e édition du Morocco Today Forum (MTF), placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Moratinos a exprimé son admiration pour le chemin du progrès parcouru par le Maroc, conformément à la vision clairvoyante du Souverain.

L’échéance 2030 constitue pour le Royaume une occasion de poursuivre son élan en matière de réformes et d’aller de l’avant dans la réalisation de ses grands projets de développement, a-t-il affirmé.

Pour l’ONU, 2030 est une année de référence, où il sera procédé à l’évaluation des résultats de l’agenda 2030 dans les différents domaines, notamment en matière d’élimination de la pauvreté et d’amélioration des niveaux de l’éducation, a-t-il dit, ajoutant que le Maroc apportera une grande contribution à cette dynamique internationale.

M. Moratinos, ancien chef de la diplomatie espagnole, a, par ailleurs, mis en avant le soutien croissant à l’initiative d’autonomie présentée par le Royaume pour clore le différend régional autour du Sahara marocain, comme en témoigne l’appui massif de plusieurs pays issus des différents continents, dont l’Espagne.

De son côté, le Président du Comité Coupe du Monde 2030 et de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaâ, a affirmé que l’organisation conjointe par le Maroc du Mondial, avec l’Espagne et le Portugal, permettra d’insuffler une nouvelle dynamique aux infrastructures, à l’économie et à l’emploi, et de faire rayonner l’image du continent africain.

“Plus qu’un évènement footballistique, ce Mondial est un rendez-vous institutionnel, économique, stratégique, géopolitique et civilisationnel qui se veut un accélérateur de la croissance et des transformations engagées”, a-t-il expliqué.

Dans une allocution lue en son nom par Mouad Hajji, coordonnateur général à la FRMF, M. Lekjaâ a précisé que cet évènement sportif constitue une plateforme exceptionnelle pour consolider les acquis, stimuler les investissements, renforcer les infrastructures, moderniser la gouvernance territoriale et consacrer le rayonnement du Maroc sur la scène internationale.

Et d’ajouter que l’organisation de cette manifestation sportive, “qui n’est ni un hasard ni un concours de circonstances”, s’inscrit dans le cadre d’un processus stratégique clair, guidé par la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI. Dès le début de Son règne, le Souverain a érigé le sport en levier structurant de développement, sous ses divers aspects infrastructurel, institutionnel, de gouvernance et de coopération régionale et internationale, a-t-il souligné.

De son côté, le PDG du Groupe Le Matin, Mohammed Haitami, a indiqué que l’organisation du Mondial 2030 constitue une opportunité structurante qui agit comme accélérateur des grands chantiers engagés sous la conduite clairvoyante de SM le Roi Mohammed VI.

“Accueillir la Coupe du monde 2030 permettra de donner un souffle mobilisateur et une cohérence globale à l’ensemble des politiques publiques”, a-t-il relevé, notant que cette édition du MTF s’inscrit pleinement dans la vision royale pour la promotion du sport et du football en particulier en tant que vecteurs de cohésion et de développement socioéconomique inclusif au Maroc.

Pour sa part, le directeur exécutif de l’Institut des Futurs Africains (Sénégal), Allioune Sall, a souligné que le Maroc dispose d’atouts lui permettant de nourrir de grandes ambitions pour l’avenir.

“Il y a raison de penser que le temps de l’Afrique est venu parce que nous disposons aujourd’hui d’un leadership éclairé, ambitieux, courageux et déterminé, à l’instar du leadership de SM le Roi Mohammed VI”, a-t-il soutenu.

M. Sall a, par ailleurs, affirmé que le Mondial 2030 offre l’opportunité d’aller loin dans une réflexion sur les processus structurels de transformation, notant que l’économie du sport peut s’ériger en une véritable locomotive de l’économie et de la société marocaines.

Initié par Groupe Le Matin sous le thème “Vision d’un Roi – Maroc 2030 : Consolider les bases d’une grande Nation”, le MTF 2025 connait la participation d’une pléiade de personnalités nationales et internationales dont des décideurs, des chercheurs et des acteurs issus des sphères sportive, économique, digitale et médiatique.

LR/MAP