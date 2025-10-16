Mondial U20 | L’objectif des Lionceaux est de ramener la Coupe du Monde au pays (Ouahbi)

L’objectif des Lionceaux de l’Atlas est de revenir du Chili avec la Coupe du monde, a affirmé le sélectionneur de l’équipe nationale marocaine U-20, Mohammed Ouahbi.

Dans des déclarations à la presse après la qualification historique du Maroc pour la finale du Mondial, suite à sa victoire contre la France sur tirs au but (5-4) lors de la demi-finale disputée mercredi à Valparaíso, Ouahbi a précisé que les joueurs ont abordé la compétition avec un seul objectif : “apporter de la joie au peuple marocain et à Sa Majesté le Roi”.

Concernant la finale, le sélectionneur a assuré que l’équipe abordera ce dernier match avec le même état d’esprit, la même confiance et la même humilité, ajoutant que les joueurs bénéficieront d’une courte période de repos avant de reprendre leur préparation.

LR/MAP