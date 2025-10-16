Mondial U20 2025 | Le Maroc s’impose face à la France et file en finale

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans a réalisé, mercredi soir au stade « Elias Figueroa Prandier » de Valparaiso, l’une des plus belles pages de l’histoire du football national en se qualifiant pour la finale de la Coupe du Monde U20, après sa victoire face à la France (5-4 aux tirs au but, 1-1 après prolongations).

Ce succès décisif porte la marque du gardien Abdelhakim Mesbahi, auteur de l’arrêt sur le dernier tir au but.

Cette performance vient récompenser le travail collectif d’un groupe uni et bien déterminé, mais aussi les efforts constants de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) en matière de formation et de développement des jeunes talents marocain.

Le Maroc peut désormais rêver encore plus grand, écrire le dernier chapitre de son épopée chilienne en soulevant le trophée mondial.

LR