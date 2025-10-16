Mondial U20 2025 | Le Maroc élimine la France et affrontera l’Argentine en finale

L’équipe nationale marocaine des moins de 20 ans affrontera l’Argentine en finale de la Coupe du Monde U-20, qui se déroule actuellement au Chili, après leur qualification en demi-finales respectivement contre la France et la Colombie.

L’équipe nationale s’est qualifiée pour la finale après avoir battu les Bleus 5-4 aux tirs au but, lors du match qui s’est déroulé mercredi au stade Elias Figueroa Prandier de Valparaiso.

La sélection argentine quant à elle a décroché sa place en finale grâce à sa victoire 1-0 contre la Colombie, lors d’un match qui s’est déroulé mercredi au stade national Julio Martínez Pradanos de Santiago.

La finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans aura lieu dimanche soir au Stade National de Santiago (00h00, heure marocaine), tandis que le match pour la troisième place opposera samedi la France à la Colombie.

LR/MAP