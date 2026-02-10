Mondial 2030 | M. Lekjaa appelle à intensifier les concertations entre les acteurs publics et privés

Le ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a appelé, mardi à Salé, à intensifier les échanges, les rencontres et les concertations entre les acteurs publics et privés des pays organisateurs de la Coupe du monde de football 2030.

“Ces concertations permettent de mutualiser les compétences, partager les meilleures pratiques et dégager une valeur ajoutée durable”, a relevé M. Lekjaa lors de l’ouverture du Forum d’Affaires Maroc–Espagne–Portugal sur la Coupe du Monde de football 2030, organisé conjointement par la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Confédération Entrepreneuriale du Portugal (CIP).

Ainsi, il a noté que la Coupe du Monde 2030 doit avant tout être un projet fédérateur au service de la jeunesse, du rapprochement entre les peuples et de la construction d’un avenir commun fondé sur la coopération, l’innovation et le progrès.

“Ce projet, fondé sur une longue histoire de complémentarité civilisationnelle, culturelle et économique entre les trois pays, constitue une opportunité de mettre à profit l’ensemble de leurs atouts afin de bâtir une organisation fluide, cohérente et exemplaire”, a-t-il poursuivi.

Il a également insisté sur les défis logistiques, sécuritaires et organisationnels liés à un tournoi réparti sur plusieurs territoires, marqué par une forte mobilité des équipes et des supporters, soulignant que la réussite de plus de cent matchs en un temps réduit nécessite une coordination permanente, une intelligence collective renforcée et une harmonisation étroite des infrastructures, des systèmes de transport et des dispositifs de gestion.

Selon lui, les entreprises constituent, indépendamment de leur taille, le pilier central de la réussite dans l’organisation d’un événement d’envergure internationale comme la Coupe du monde de football 2030.

“De la grande entreprise en charge de la construction des infrastructures et des stades, à la plus petite impliquée dans la gestion du ticketing et de la sécurité aux entrées, toutes sont appelées à s’engager de manière intelligente et durable afin d’assurer le succès de ce type de manifestations”, a-t-il dit.

En effet, l’implication complémentaire des entreprises permettra de porter de multiples projets et de générer la valeur ajoutée escomptée dans les trois pays, a expliqué M.Lekjaa.

Par ailleurs, le ministre est revenu sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025, menée dans des conditions “exceptionnelles”, illustrant la maturité organisationnelle du Royaume, la compétence des cadres nationaux et la capacité des entreprises marocaines à concevoir, construire et gérer des événements complexes.

Et de rappeler que les investissements consentis dans les infrastructures sportives, notamment à travers des complexes modernes et intégrés, traduisent une approche globale combinant les dimensions sociale, économique et territoriale, et visant à faire du sport un véritable outil de rayonnement, de cohésion et d’émergence pour le Maroc.

L’ouverture de ce Forum a été marquée par la participation du président de CGEM, Chakib Alj, et du président de la CEOE, Antonio Garamendi.

Ce Forum a pour objectif de promouvoir les opportunités d’affaires conjointes, de partager les meilleures pratiques et les expériences réussies, d’encourager l’innovation et de maximiser l’impact à long terme des investissements liés à la Coupe du Monde 2030.

Il a réuni des entreprises marocaines, espagnoles et portugaises opérant dans des secteurs liés à l’organisation de grands événements sportifs internationaux, notamment les infrastructures, la mobilité, le tourisme, l’hôtellerie, l’innovation, les services digitaux et la logistique.

LR/MAP