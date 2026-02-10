Mondial 2030 | M.Alj pour la mise en place d’un cadre de collaboration entre les entreprises des trois pays

Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, a appelé, mardi à Salé, à mettre en place un cadre de collaboration concret, utile et opérationnel, entre les entreprises des pays organisateurs de la Coupe du monde de football 2030, pour renforcer leur compétitivité.

“Ce cadre permettra aux entreprises, et en particulier aux très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) de collaborer, de nouer des partenariats et de se positionner sur les opportunités offertes par la Coupe du monde 2030”, a estimé M.Alj qui intervenait lors de l’ouverture du Forum d’Affaires Maroc–Espagne–Portugal sur la Coupe du Monde de football 2030, organisé conjointement par la CGEM, la Confédération espagnole des organisations entrepreneuriales (CEOE) et la Confédération Entrepreneuriale du Portugal (CIP).

“Nous avons la forte conviction que c’est en unissant nos forces, en partageant nos savoir-faire et en construisant des projets communs que les entreprises des trois pays gagneront en impact, en résilience et en compétitivité”, a-t-il dit.

Et de souligner que cette manifestation sportive d’envergure ne vient pas créer un effort de transformation, mais l’accélérer et le renforcer, dans un contexte où le secteur privé marocain, à travers ses entreprises de toutes tailles, joue un rôle central en traduisant cette ambition en projets concrets, en investissements productifs et en emplois durables.

Selon lui, le mondial 2030 constitue une opportunité unique pour approfondir la coopération dans des domaines riches et variés, allant des infrastructures et de la mobilité au tourisme et au divertissement, en passant par les compétences technologiques, les solutions numériques et le secteur de la santé.

L’ouverture de ce Forum a été marquée par la participation du ministre délégué chargé du Budget et président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa et du président de la CEOE, Antonio Garamendi.

Ce Forum a pour objectif de promouvoir les opportunités d’affaires conjointes, de partager les meilleures pratiques et les expériences réussies, d’encourager l’innovation et de maximiser l’impact à long terme des investissements liés à la Coupe du monde 2030.

Il a réuni des entreprises marocaines, espagnoles et portugaises opérant dans des secteurs liés à l’organisation de grands événements sportifs internationaux, notamment les infrastructures, la mobilité, le tourisme, l’hôtellerie, l’innovation, les services digitaux et la logistique.

