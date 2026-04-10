M. Bourita reçoit l’envoyé spécial du président de la République de Zambie, porteur d’un message à SM le Roi

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, vendredi à Rabat, M. Leslie Mbula, envoyé spécial du Président de la République de Zambie, Hakainde Hichilema, porteur d’un message à Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette rencontre, M. Mbula a salué l’excellence des relations bilatérales unissant le Royaume du Maroc à la République de la Zambie, ainsi que les liens cordiaux et mutuellement bénéfiques entre les deux pays, fondés sur des valeurs partagées de paix et de solidarité.

Il a mis en avant aussi la stabilité, la prospérité et les transformations socio-économiques remarquables que connaît le Maroc, sous le Leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi.

“La Zambie salue hautement le processus impressionnant de développement du Maroc, notamment dans le cadre du Nouveau Modèle de Développement et du Plan d’Accélération Industrielle ayant permis au Royaume de s’ériger en leader continental dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique”, a affirmé M. Mbula.

L’envoyé spécial a également réitéré la ferme détermination de son pays à renforcer la coopération bilatérale dans des domaines d’intérêt commun, notamment la transformation numérique, l’autonomisation des jeunes et l’innovation.

Concernant la question du Sahara marocain, M. Mbula a souligné que la Zambie réitère son soutien sans équivoque à l’intégrité territoriale et à la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire, y compris le Sahara marocain.

S’agissant du développement sportif, il a salué les réalisations du Maroc dans ce domaine, mettant en avant les infrastructures de classe mondiale dont dispose le Royaume, ce qui consolide davantage son rayonnement sur la scène internationale.

LR/MAP