Médecine aéronautique | La RAM et la FM6SS signent un partenariat stratégique

La Royal Air Maroc (RAM) et la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) ont signé, jeudi à Rabat, une convention cadre de collaboration en médecine aéronautique.

Paraphée par le Président directeur général de RAM, M. Abdelhamid Addou et le Président directeur général de la FM6SS, M. Lahcen Belyamani, cette convention s’inscrit dans le sillage du plan de développement stratégique de RAM à l’horizon 2037 et dans le cadre de la consolidation d’une expertise nationale de haut niveau au service de la sécurité aérienne, indiquent la RAM et la FM6SS dans un communiqué conjoint.

Elle a pour but d’accompagner le renforcement des effectifs du Personnel Navigant et à garantir leur prise en charge médicale spécialisée, conformément aux standards nationaux et internationaux, notamment ceux de la Direction de l’Aviation Civile (DAC) et de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI).

Dans le cadre de ce partenariat, la FM6SS mettra en place un Centre de Médecine Aéronautique adossé à l’Hôpital Universitaire International Mohammed VI de Bouskoura, afin de prendre en charge les examens médicaux réglementaires du Personnel Navigant de RAM (examens d’admission, de renouvellement, de reprise et évaluations complémentaires) nécessaires à la délivrance des certificats d’aptitude médicale, relève le communiqué.

En outre, ce dispositif offrira au Personnel Navigant un parcours médical spécialisé, fluide et sécurisé, en adéquation avec les exigences opérationnelles d’une compagnie en forte expansion, tout en contribuant au développement de la capacité nationale en médecine aéronautique.

Reposant sur un cadre strictement civil, médical et universitaire, cette convention contribue au développement d’une expertise nationale en médecine aéronautique, dans le respect des prérogatives des autorités compétentes et des missions souveraines de l’État, ajoute la même source.

Cité par le communiqué, M. Addou a indiqué que “la croissance de la RAM, portée par un programme de quadruplement de la flotte et des effectifs de Personnel Navigant appelés à atteindre près de 10.000 à l’horizon 2037, s’inscrit dans une vision stratégique au service du rayonnement du Royaume et de la connectivité du Maroc. Elle s’accompagne d’une exigence élevée en matière de sécurité et de fiabilité opérationnelle”.

Le PDG de la RAM a, également, souligné qu’à travers ce partenariat avec la FM6SS, la compagnie anticipe les besoins liés à son expansion et place la santé et l’aptitude de son Personnel Navigant au cœur de sa performance.

Ce partenariat réaffirme l’engagement commun des deux parties en faveur de la sécurité des vols, de l’excellence opérationnelle et du développement d’une expertise médicale aéronautique de référence au Maroc, conclut le communiqué.

