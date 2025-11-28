Maroc-Somalie | Une volonté commune de renforcer le partenariat entre les deux pays

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc et la République fédérale de Somalie ont réaffirmé, vendredi, leur volonté commune de renforcer leur partenariat fondé sur une solidarité agissante entre les deux pays.

Lors de leurs entretiens à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République fédérale de Somalie, Abdisalam Abdi Ali, ont ainsi réitéré leur détermination à consolider et à diversifier la coopération multisectorielle, en vue d’ériger un partenariat solide fondé sur une solidarité agissante, qui a toujours caractérisé les relations fraternelles entre les deux pays.

Dans cette perspective, et en complément du Communiqué Conjoint mettant en avant la parfaite convergence de vues sur les questions d’intérêt commun, les deux hauts responsables ont procédé à la signature d’une feuille de route de coopération couvrant la période 2026-2028.

Cette feuille de route vise à intensifier les échanges de visites de haut niveau et à promouvoir la coopération dans plusieurs secteurs prioritaires, notamment l’agriculture, l’eau et l’irrigation, la pêche maritime, le tourisme, les énergies renouvelables, la formation, l’enseignement supérieur, la santé, le tourisme, la sécurité, la promotion économique et l’investissement, les changements climatiques, ainsi que les sports et la culture.

De surcroît, et tenant compte de l’intérêt accordé par la Somalie à la formation et au renforcement des capacités, M. Bourita a annoncé une augmentation substantielle du quota accordé à ce pays ami, pour atteindre 120 bourses par an, pour les formations dans les établissements universitaires, techniques et professionnels.

Témoignant du renforcement des liens diplomatiques entre Rabat et Mogadiscio, les deux ministres ont également signé un accord d’exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques.

Sur le plan multilatéral, ils ont souligné l’importance de la coordination et des consultations politiques au sein des différents fora et organisations internationales, afin d’assurer une convergence des positions sur les questions d’intérêt commun, dans le respect des principes de préservation de la paix, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États.

La rencontre entre M. Bourita et son homologue somalien intervient conformément à la vision commune et aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République fédérale de Somalie, M. Hassan Cheikh Mohamoud, et s’inscrit dans le cadre de la nouvelle dynamique que connaissent les relations maroco-somaliennes ainsi que de la volonté commune d’approfondir davantage la coopération exemplaire Sud-Sud entre pays africains.

