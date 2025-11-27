Le Chef du gouvernement, M. Akhannouch s’entretient à Rabat avec le Premier ministre somalien

Partager Facebook

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch a eu, jeudi à Rabat, des entretiens avec le Premier ministre de la République Fédérale de Somalie, M. Hamza Abdi, Barre, selon communiqué du département du Chef du gouvernement.

Ces entretiens ont permis de passer en revue les différentes questions d’intérêt commun et d’examiner les moyens de raffermir davantage les relations séculaires entre le Maroc et la Somalie, sous la conduite des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et le Président de la République Fédérale de Somalie, M. Hassan Sheikh Mohamoud.

Au cours de ces entretiens, le Chef du gouvernement a rappelé l’attachement de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à renforcer les liens fraternels et la coopération fructueuse entre les deux pays, soulignant la poursuite par le Maroc de son soutien à tout ce qui est de nature à consolider la paix, la stabilité et la souveraineté de la République somalienne sur son territoire,

De même, M. Akhannouch a salué le soutien constant de la Somalie à l’intégrité territoriale du Royaume, notamment avec le vote de ce pays ami le 31 octobre 2025, en tant que membre non permanent du Conseil de Sécurité, en faveur de la résolution onusienne historique 2797 qui a consacré l’initiative marocaine d’autonomie comme la base d’une solution au conflit factice autour du Sahara marocain.

De son côté, M. Hamza Abdi Barre a exprimé les salutations du gouvernement et du peuple de la République de Somalie à SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, précisant que les entretiens avec le Chef du gouvernement ont été l’occasion de prospecter les moyens de renforcer les relations bilatérales et d’ouvrir des perspectives nouvelles à la coopération économique et politique entre les deux pays.

Ces entretiens constructifs ont également permis d’évoquer l’importance du développement d’un partenariat économique bilatéral et d’approfondir la coopération et l’échange d’expériences dans les différents domaines, conclut le communiqué.

