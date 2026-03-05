Maroc | Casablanca accueille la première édition de GITEX Future Health Africa 2026

Partager Facebook

La 1ère édition de GITEX Future Health Africa se tiendra, du 4 au 6 mai prochain à Casablanca, à l’initiative du ministère de la Santé et de la Protection Sociale, de la Fondation Mohammed VI des Sciences et de la Santé (FM6SS) et de Kaoun International.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, cet évènement s’inscrit dans la dynamique de transformation profonde du système de santé marocain et dans la volonté du Royaume de contribuer activement à la souveraineté sanitaire africaine.

Selon un communiqué conjoint de la FM6SS, du ministère de la Santé et de la Protection Sociale et de Kaoun International, cet événement réunira ministres africains de la santé, responsables gouvernementaux, institutions internationales, experts scientifiques, industriels, startups et investisseurs, avec pour ambition d’accélérer la coopération, l’innovation et l’investissement en faveur de systèmes de santé africains plus résilients, plus équitables et technologiquement souverains.

Pendant trois jours, Casablanca accueillera des conférences scientifiques, des ateliers spécialisés et un espace d’exposition et d’innovation. Les travaux porteront sur l’intelligence artificielle (IA) en santé, la télémédecine, les systèmes d’information hospitaliers, l’interopérabilité des données, la cybersécurité et la régulation de l’IA médicale.

Les mécanismes de financement et les conditions de passage à l’échelle des projets e-santé constitueront un axe central des échanges, précise la même source, notant que plus de 300 exposants nationaux et internationaux sont attendus, aux côtés de 200 startups, dont une forte représentation marocaine et une centaine d’investisseurs internationaux.

Dans ce contexte, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Amine Tehraoui, cité dans le communiqué a déclaré : “Porté par la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a choisi de faire du numérique, des données et de l’IA, les moteurs d’un saut qualitatif décisif dans son système de santé”.

“La technologie constitue un levier structurant pour améliorer la qualité des soins, optimiser l’allocation des ressources et garantir l’équité territoriale. Avec GITEX Future Health Africa, le Maroc assume pleinement son rôle de catalyseur d’un écosystème africain de la santé numérique, innovant et souverain”, a-t-il ajouté.

Pour sa part, le professeur Youns Bjijou, directeur délégué de la FM6SS, a souligné l’importance de structurer un écosystème intégré.

“Répondre aux besoins de santé d’une population africaine en constante croissance ne saurait se limiter à un enjeu d’infrastructures. Il s’agit de construire un écosystème intégré, fondé sur la formation, la recherche, l’innovation et l’accès équitable aux soins”, a-t-il souligné.

Selon lui, Gitex Future Health Africa incarne cette convergence entre savoir scientifique, technologies de rupture et politiques publiques, avec pour objectif d’accélérer la mise en œuvre de solutions concrètes et durables, au service des populations du continent.

Cette ambition continentale est également portée par les partenaires internationaux de l’événement. Trixie LohMirmand, Vice-présidente exécutive du Dubai World Trade Centre et directrice générale de Kaoun International, a indiqué que le lancement de Gitex Future Health au Maroc constitue une étape stratégique dans l’évolution des systèmes de santé africains vers des modèles intégrés et technologiquement avancés.

Cette plateforme a pour vocation de favoriser les partenariats transfrontaliers et d’accélérer l’innovation, afin d’améliorer durablement les performances et les résultats en matière de santé sur l’ensemble du continent africain, a-t-elle poursuivi.

À l’heure où les systèmes de santé africains font face à des défis structurels majeurs, le Royaume entend fédérer décideurs publics, leaders technologiques et investisseurs autour d’une priorité claire : bâtir des systèmes plus résilients, plus équitables et technologiquement souverains.

LR/MAP