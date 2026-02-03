Maroc | 100.776 entreprises créées à fin novembre 2025 selon l’OMPIC

Partager Facebook

Le nombre d’entreprises créées au Maroc s’est établi à 100.776 unités à fin novembre 2025, selon l’Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC).

Ces entreprises se répartissent entre personnes morales (72.442 unités) et personnes physiques (28.334 unités), précise l’OMPIC dans le tableau de bord général de son baromètre de la création d’entreprises.

La répartition sectorielle montre une prédominance du commerce, représentant 35,75% des entreprises, suivi du BTP et des activités immobilières (19,71%), des services divers (17,6%), des transports (7,69%), des industries (7,02%), des hôtels et restaurants (5,68%), du secteur des technologies de l’information et de la communication (TIC) (2,91%), des activités financières (1,84%) et de l’agriculture et pêche (1,79%).

Par région, Casablanca-Settat domine le classement avec 31.361 entreprises créées, suivie de Tanger-Tétouan-Al Hoceima (13.935), Rabat-Salé-Kénitra (12.872), Marrakech-Safi (11.367), Sous-Massa (6.803), l’oriental (5.670), Laâyoune-Sakia El Hamra (3.735), Dakhla-Oued Ed-Dahab (2.757), Béni Mellal-Khénifra (2.497), Drâa-Tafilalet (2.146) et Guelmim-Oued Noun (757).

En termes de forme juridique, les SARL à associé unique (SARL-AU) représentent 64,9% des créations, suivies des SARL (34,4%), tandis que les sociétés anonymes (SA) et les autres formes juridiques s’établissent respectivement à 0,2% et 0,5%.

